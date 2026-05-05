CRISI SANITÀRIA
Sanitat desmenteix l’OMS i assegura que encara no ha decidit si el creuer farà escala a les Canàries
"En funció de les dades epidemiològiques que es recullin del vaixell en el seu pas per Cap Verd es decidirà quina escala és més pertinent", indica el Ministeri
Fins aleshores, el Ministeri no adoptarà cap decisió, tal com ha traslladat a l’Organització Mundial de la Salut, que sosté que Espanya ha acceptat rebre el vaixell
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat ha comunicat a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que aquest mateix dimarts assenyalava que Espanya ha acceptat rebre a les Canàries el creuer on s’ha detectat un focus d’hantavirus, que encara no ha pres cap decisió al respecte. "En funció de les dades epidemiològiques que es recullin del vaixell en el seu pas per Cap Verd es decidirà quina escala és més pertinent. Fins aleshores, el Ministeri de Sanitat no adoptarà cap decisió, tal com hem fet saber a l’Organització Mundial de la Salut", assenyalen fonts del departament que dirigeix Mónica García.
Aquest mateix dimarts, l’OMS, que va elevar de sis a set els afectats pel possible brot d’hantavirus detectat en un creuer que va sortir de l’Argentina i es troba actualment davant la costa de Cap Verd, ha confirmat que es planeja que l’embarcació on s’ha declarat el focus, causant d’una malaltia infecciosa greu, es dirigeixi a les Canàries, on serà acollida.
Avaluar els riscos
"Estem treballant amb les autoritats espanyoles, que acolliran el vaixell, així ho han comunicat, duran a terme una investigació exhaustiva, una investigació epidemiològica completa, una desinfecció total del vaixell i, per descomptat, avaluaran el risc dels passatgers que són a bord", va declarar la directora de prevenció i preparació d’epidèmies i pandèmies, Maria Van Kerkhove.
Tanmateix, Sanitat ha aclarit, a continuació, que no està confirmat que el vaixell atraqui a les Canàries. "El Ministeri de Sanitat està fent un seguiment estret, juntament amb l’Organització Mundial de la Salut i altres països implicats, de la situació del vaixell en què s’han detectat casos d’infecció per hantavirus", indiquen des d’aquest departament.
Malalts evacuats
Aquest mateix matí Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), que depèn de Sanitat, indicava que s’estan analitzant, "entre totes les institucions implicades", els mecanismes de distribució dels passatgers del creuer "MV Hondius", que va sortir el 20 de març d’Ushuaia (sud de l’Argentina) per travessar l’Atlàntic amb destinació a les Canàries i ara es troba a Praia, capital de Cap Verd. "Els malalts seran evacuats des de Cap Verd als seus països d’origen o als Països Baixos, no ho tenim clar. El vaixell sortirà sense casos", ha avançat Simón.
Segons l’OMS, 147 persones es troben a bord del vaixell —incloent-hi passatgers i tripulació—, mentre que l’empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, les va xifrar aquest dilluns en 149, incloent-hi 23 nacionalitats diferents. El grup més nombrós són filipins (38), seguits de britànics (23), estatunidencs (17) i espanyols (14). També hi ha un passatger argentí i un tripulant guatemalenc.
Set afectats
L’OMS va elevar aquest dimarts de sis a set els afectats pel possible brot d’hantavirus i va assenyalar que la presència del virus ja ha estat confirmada al laboratori en dos casos. En un comunicat, l’OMS va detallar que entre els afectats pel possible brot registrat al vaixell MV Hondius hi ha tres morts, un malalt greu i tres individus amb símptomes lleus.
Així mateix, entre aquests set casos, dos han estat confirmats al laboratori i cinc encara són sospitosos, va puntualitzar. Els dos confirmats són el ciutadà britànic que va emmalaltir el passat 27 d’abril i va ser evacuat a Sud-àfrica, on roman en estat crític però estable, i la dona neerlandesa traslladada aquest mateix dia a un hospital de Johannesburg, on finalment va morir, després que el seu marit, també neerlandès, morís a bord del vaixell l’11 d’abril.
La companyia i l’OMS van confirmar que tres passatgers han mort fins ara —l’esmentat matrimoni neerlandès i una dona alemanya—, mentre que dos membres de la tripulació —britànic i neerlandès— presenten "símptomes respiratoris aguts", un lleu i un altre greu i "requereixen atenció mèdica urgent", segons l’operadora.
Zoonosi
L’hantavirus és una malaltia que sol transmetre’s per contacte amb orina o excrements de rosegadors infectats, tot i que en casos poc freqüents pot propagar-se entre persones i derivar en malalties respiratòries greus. Presenta un risc baix de propagació, segons Hans Henri P. Kluge, director regional de l’OMS per a Europa. En la mateixa línia es pronunciava aquest dilluns, en una entrevista amb EL PERIÓDICO, Fernando Esperón, professor titular de Veterinària, coinvestigador principal del Grup de Recerca en Biociències i Salut Global de la Universitat Europea.
"Es tracta d’un virus que fa molt de temps que és present en la població, no és res nou", indicava Esperón. És una zoonosi —malaltia infecciosa que ha passat d’un animal als humans— poc freqüent. Circula de manera habitual en ratolins (i talpons i animals similars; són el seu reservori natural) i pot infectar els humans quan s’inhalen partícules (normalment pols) contaminades amb les seves orines o femtes, afegia l’epidemiòleg Salvador Peiró.
El professor Esperón rebaixa la tensió sobre les conseqüències de l’hantavirus en la població general. "El risc de salt de rosegadors a humans és baixíssim i la probabilitat de contagi entre humans és gairebé nul·la. No cal entrar en pànic en absolut. És un virus que es contagia poc i mata poc. Epidemiològicament, aquest cas no implica res més que una notificació i és molt esporàdic. Mira la quantitat de rosegadors que hi ha i, tanmateix, els pocs casos que se senten d’aquest virus en humans. No hi ha brots d’hantavirus. No és tan freqüent. Si jo mateix hagués estat en aquell creuer, amb els coneixements que tinc, no tindria gens de por", assenyala.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès