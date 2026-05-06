Crisi sanitària al 'MV Hondius'
Els epidemiòlegs consideren "impossible" que el brot d'hantavirus al creuer causi una pandèmia
L'índex de reproducció d'aquest virus és de 2 "en una situació no controlada", mentre que el de la covid-19 era "de 15 o 20"
Beatriz Pérez
"És, sobretot, un brot epidèmic mediàtic amb l'agreujant que té lloc dins d'un creuer de luxe que feia una ruta llarga", assenyala per la seva banda a EL PERIÓDICO l'epidemiòleg Joan Caylà, en referència a la crisi d'hantavirus que està tenint lloc al vaixell amb 147 passatgers que roman en aigües de Cap Verd i que dissabte atracarà a Canàries. Caylà considera "impossible" que hi hagi una pandèmia.
Caylà explica que la variant dels Andes de l'hantavirus —que és la que ha generat el brot al creuer i que té la particularitat que es transmet entre humans— es va descriure per primera vegada fa uns sis anys en un article a "The New England". "Aquell article va descriure un brot a l'Argentina i es va veure que hi havia transmissió de persona a persona. Fins ara s'entenia que la transmissió del virus era a través de la inhalació d'orina de ratolins, una cosa que passava en condicions d'higiene molt dolentes".
Aquell brot de l'Argentina va demostrar que un primer cas adquirit via ratolins va infectar contactes molt estrets. "Això, dins d'un vaixell, és molt fàcil perquè la gent és en espais reduïts", explica Caylà, que precisa que el període d'incubació pot ser "de dues a sis setmanes". "S'ha vist que els dos primers casos que van morir havien estat prèviament a l'Amèrica del Sud, inclosa l'Argentina. Van agafar un vaixell l'1 d'abril al sud de l'Argentina. La hipòtesi és que una parella [tots dos morts] s'infectés abans de l'1 d'abril i hagués tingut un inici de símptomes cap al dia 6. Fins al 28 d'abril es van contagiar tots els casos", assenyala Caylà.
Evacuació aèria
Per a aquest epidemiòleg és important tenir en compte que al vaixell hi viatgen 147 persones de 23 països diferents. Veu amb bons ulls que, tot i que el país més proper ara mateix és Cap Verd, les persones amb símptomes siguin evacuades als seus països per via aèria. "El país més proper és Cap Verd, amb una infraestructura sanitària molt limitada. Trigaran tres dies a arribar a Canàries, així que creiem que no cal esperar perquè la cosa es pot complicar molt, i la gent que tingui símptomes ha de ser evacuada als seus països. Canàries té una bona infraestructura sanitària, amb llits d'UCI i unitats especialitzades en infeccions d'aquest tipus", explica.
"L'ideal seria que el vaixell anés a Canàries amb els passatgers que no tinguin símptomes i allà fossin revisats i atesos, i enviats ràpidament als seus llocs d'origen, on hauran de seguir una quarantena amb garanties", prossegueix Caylà, que precisa que "per ara no es pot assegurar que els 147 passatgers hagin de fer quarantena". "La investigació dins del vaixell, sobre el terreny, podrà concloure qui haurà de fer quarantena".
Així i tot, Caylà creu que per a la població general "no hi ha risc". "És impossible que es produeixi una pandèmia a partir d'això. Hi haurà menys casos que en el brot de l'Argentina i aquí els casos i contactes no tindran interacció amb la població general", assegura. A més, assenyala un altre factor: el contagi d'hantavirus "no és tan fàcil" com el de la covid-19. "L'índex de reproducció del coronavirus era del 15 o 20. El de l'hantavirus, de dos en una situació no controlada. És a dir: que un contagiat pot infectar-ne dos. Però en una situació controlada és de menys d'1: és a dir, un contagiat no arriba a infectar una persona, una cosa ideal en una pandèmia, perquè així es va extingint", il·lustra Caylà.
