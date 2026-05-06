Salut pràctica
Has perdut la carta del cribratge del càncer de còlon o fa més d’un mes que esperes resultats? Aquesta és la solució
El programa de salut català preveu una segona carta de recordatori i fixa un termini màxim d’un mes per comunicar el resultat de la mostra
Una part important dels dubtes sobre el cribratge del càncer de còlon no té a veure amb el resultat mèdic, sinó amb els problemes del dia a dia: una carta que s’ha extraviat, un material que no es troba, un termini que ha passat o uns resultats que no acaben d’arribar. En tots aquests casos, Canal Salut ofereix respostes bastant concretes que poden evitar que una persona quedi fora del programa per una simple incidència administrativa.
Si has perdut la carta abans d’anar a recollir el material per fer la prova, o bé has perdut el mateix material abans de realitzar-la, la web remarca que no cal alarmar-se. L’Oficina del Programa envia sempre una segona carta de recordatori si, dins del termini d’un mes després del primer enviament, la persona no ha lliurat la mostra. I aquesta segona carta també permet participar-hi. És a dir: perdre la primera notificació no vol dir perdre automàticament l’oportunitat de fer la prova.
La mateixa solució s’aplica si el que ha passat és que s’ha deixat passar el termini per recollir el material o per lliurar la mostra. Canal Salut insisteix que, si això passa amb la primera carta, el programa envia igualment una segona notificació. Només si el problema arriba després d’aquesta segona carta —per exemple, si es torna a perdre la prova o no s’acaba lliurant la mostra— es recomana contactar directament amb l’oficina de cribratge corresponent.
Un altre dubte freqüent és quant triguen a comunicar-se els resultats. Segons Canal Salut, aquests es notifiquen per carta o per telèfon i també es publiquen a La Meva Salut, amb un termini màxim d’un mes des que s’ha lliurat la mostra. Per tant, si ja ha passat aquest temps i encara no has rebut cap resposta, la recomanació oficial és posar-te en contacte amb l’oficina de cribratge per comprovar què ha passat.
A la pràctica, el missatge és clar: davant d’un entrebanc logístic, no s’ha de donar el procés per perdut. El programa preveu incidències habituals i ofereix vies per continuar-hi participant. I quan el dubte no es resol amb la segona carta o amb l’espera habitual dels resultats, el canal correcte és sempre el mateix: l’oficina del programa que correspon per territori.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana