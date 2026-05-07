A més de ferides genitals
El nadó maltractat a Barcelona ja presentava fissures anals i un hematoma a la galta quan va visitar l’Hospital de Sant Joan de Déu
El nen també tenia blaus a la "zona escrotal" que els pediatres de l’hospital pediàtric —igual que els de Sant Pau i el CAP Roger de Flor— van atribuir a una sonda d’orina
Beatriz Pérez
El nadó presumptament maltractat pels seus pares presentava, a més d’un hematoma a la "zona escrotal", un altre hematoma facial —concretament a la galta dreta— i una fissura anal quan va visitar l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona el 7 de març per "irritabilitat i taquicàrdia", segons consta en la interlocutòria del jutge a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Els sanitaris que van tractar el menor no van veure en aquests signes indicis de violència i, per tant, no van activar el protocol. Els metges van acceptar el relat de la mare del petit, infermera, que va explicar que els hematomes genitals eren per una bossa d’orina que li van col·locar a l’Hospital del Mar. Per aquests fets, la Conselleria de Salut investiga Sant Joan de Déu. L’Audiència de Barcelona manté el pare en presó preventiva, però ha deixat lliure la mare aquest dijous.
Els sanitaris que van atendre el nadó a Sant Joan de Déu no van apreciar en les lesions indicis de violència
Posteriorment, el 10 de març, el nen, que aleshores tenia poc més d’un mes —va néixer el 3 de febrer—, va ser portat pels seus pares a l’Hospital de Sant Pau —derivat del CAP Roger de Flor, que va relacionar l’hematoma a la galta i a la zona genital amb una possible malaltia de la sang—, on li van fer una analítica que va sortir "normal" i on "es van apreciar nous hematomes", segons recull la interlocutòria. Així i tot, tampoc no es va activar el protocol de violència infantil. Va ser en una nova visita a Sant Pau, el 16 de març, quan els sanitaris van apreciar la fractura de fèmur i el van derivar a l’Hospital Vall d’Hebron davant la sospita de maltractament infantil.
Però abans d’aquell dia, cap d’aquests centres va desconfiar dels hematomes que tenia el nadó, ni de les fissures anals. Tots van creure la mare, que va explicar que els hematomes es devien a una bossa d’orina que li havien col·locat a l’Hospital del Mar, on el va portar perquè tossia i "li faltava l’aire". Davant la sospita que pogués ser una infecció d’orina, al Mar li van col·locar aquella bossa.
Fa dues setmanes, la Conselleria de Salut donava per fet a EL PERIÓDICO que sancionaria l’Hospital de Sant Pau per no haver activat el protocol el dia 10 de març, però encara no havia decidit si sancionaria també Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. Salut, a més, reforçarà la formació dels sanitaris en violència infantil davant un cas tan extrem com aquest. El model a seguir: el britànic, en què els metges actuen lliures de prejudicis.
El pare continua a la presó
El pare, per ara, continuarà empresonat, ja que hi ha "indicis sòlids de comissió d’un delicte de maltractament habitual i d’un o diversos delictes de lesions". Tanmateix, a parer dels magistrats, "són més dubtosos els indicis existents en relació amb el delicte d’agressió sexual" amb penetració. Aquesta percepció difereix de les conclusions de les pediatres que van atendre el nadó a Vall d’Hebron, especialistes en violència infantil, que van veure les lesions anals "compatibles" amb una agressió sexual amb penetració.
Tant l’informe mèdic forense com la prova pericial conjunta amb la pediatra de Vall d’Hebron que va atendre el nadó van concloure, segons precisa l’Audiència, que el menor presentava diferents lesions, algunes de les quals evolutives, és a dir, antigues, tant al cos com a la zona genitoanal, cosa que, al seu entendre, era "altament suggestiva d’etiologia traumàtica no accidental".
