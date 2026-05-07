Salut pràctica
Embarassades, adults i majors de 60 anys: les vacunes que cal revisar a Catalunya
El calendari oficial no és només per a infants: inclou pautes clares per a cada embaràs, recordatoris en l’edat adulta i vacunació anual a partir dels 60 anys
Moltes persones associen el calendari de vacunacions només a la infància, però el document oficial de Catalunya per al 2025 també marca pautes molt concretes per a adults, embarassades i gent gran. De fet, una part important del valor pràctic del calendari és recordar que la protecció vacunal continua al llarg de la vida i que hi ha moments molt específics en què convé revisar si toca alguna dosi. L’embaràs, el pas dels 40 als 65 anys i l’entrada a la franja dels majors de 60 són tres d’aquests moments clau.
En el cas de les embarassades, el calendari és molt explícit. S’hi indica que s’ha d’administrar la vacuna dTpa en cada embaràs a partir de les 27 setmanes, preferentment entre les setmanes 27 i 32. El gràfic també inclou la grip durant l’embaràs. Això vol dir que no és una recomanació genèrica desvinculada del calendari, sinó una pauta integrada dins la programació oficial. Per tant, qualsevol dona embarassada aquest 2025 té un punt molt concret a revisar: si li correspon la dTpa dins la franja temporal indicada i si també entra dins la vacunació antigripal prevista al calendari.
A l’edat adulta, el calendari també deixa recordatoris que sovint passen desapercebuts. Un és la Td als 40 anys i un altre, una nova dosi de Td als 65. Són dos punts molt concrets, fàcils d’oblidar si no es revisa el calendari o la història vacunal. Moltes persones tenen present la vacunació dels fills, però no sempre saben que el mateix document oficial també estableix fites específiques per als adults. En aquest sentit, el calendari 2025 serveix també com a recordatori personal per a qui aquest any entra en una d’aquestes edats.
El gran canvi de mirada, però, arriba a partir dels 60 anys. Aquí el calendari fixa que la grip passa a ser anual. Això situa la vacunació antigripal com una pauta recurrent i no com una cita aïllada. A més, la nota final del document recomana també la vacunació contra el SARS-CoV-2 cada any durant la campanya de tardor, segons les recomanacions vigents, en persones majors de 60 anys i en altres amb condicions de risc. Això reforça la idea que, en aquesta etapa de la vida, la revisió vacunal s’ha d’entendre més com un seguiment periòdic que no pas com un record puntual.
Quan s’arriba als 65 anys, el calendari afegeix dues fites més. D’una banda, hi consta la vacuna conjugada contra el pneumococ. De l’altra, el document oficial precisa que s’han d’administrar dues dosis de la vacuna contra l’herpes zòster a les persones que compleixin 65 anys o 80 anys. Aquest punt és especialment útil des d’un punt de vista de servei, perquè molta gent no té clar si aquesta vacuna està pensada per a una franja oberta de la gent gran o per a edats concretes. El calendari ho resol amb una indicació precisa: 65 o 80 anys, i en dues dosis.
Per tant, si aquest any una persona compleix 65 anys, la revisió és especialment rellevant perquè en el mateix calendari poden coincidir diversos elements: la dosi de Td, la vacuna conjugada contra el pneumococ, la pauta d’herpes zòster i, a més, la grip anual. Si el que es compleixen són 80 anys, continua sent especialment important revisar la pauta d’herpes zòster i mantenir la vacunació anual de la grip. Tot plegat dibuixa una etapa de la vida en què el calendari esdevé una eina molt concreta de prevenció.
Una altra utilitat del document és que agrupa en una sola imatge totes aquestes etapes. Això facilita veure d’un cop d’ull que la vacunació no s’acaba a la infància i que hi ha recomanacions oficials diferents segons si es tracta d’un embaràs, d’una persona adulta sense factors especials o d’algú que ja ha entrat a la franja dels 60 anys. Aquesta visió global és probablement una de les grans fortaleses del calendari 2025: ordenar en un únic esquema què toca a cada moment i quins grups han de posar més atenció aquest any.
En resum, el calendari oficial deixa tres missatges pràctics molt clars. Primer, que en cada embaràs cal revisar la dTpa i la grip. Segon, que a l’edat adulta també hi ha recordatoris concrets, com la Td als 40 i als 65 anys. I tercer, que a partir dels 60 la vacunació guanya pes amb la grip anual, la recomanació anual de covid en campanya de tardor i les vacunes específiques dels 65 i 80 anys. Per a qualsevol adult que vulgui saber si aquest any li toca revisar alguna pauta, el document oficial de Canal Salut és la guia de referència.
