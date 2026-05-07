L’evidència científica darrere la relació entre el consum de fruits secs i la salut cerebral
L’investigador de l’Institut de Recerca de l’Hospital del Mar i investigador col·laborador del BarcelonaBeta Brain Research Center, Dr. Aleix Sala, parla de la relació entre fuits secs i el cervell
El consum de fruits secs pot ser beneficiós per la salut cerebral. Tot i no existir una solució màgica per a la salut cognitiva, sí que hi ha evidència científica que apunta a una relació clara entre nutrició i cervell. L’investigador de l’Institut de Recerca de l’Hospital del Mar (Barcelona) i investigador col·laborador del BarcelonaBeta Brain Research Center (el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall), el Dr. Aleix Sala; ofereix informació al Blog “Parlem de l’Alzheimer” per entendre aquesta connexió.
La salut cognitiva fa referència a la capacitat del cervell per exercir les funcions mentals complexes, com ara raonar, resoldre problemes o memoritzar. Entre altres, es pot veure afectada per factors com l’activitat física, la nutrició o el son. La salut cognitiva ha de ser cuidada, i, una manera de fer-ho, és tenir en compte els aliments que consumim.
En concret, segons el Dr. Sala, hi ha tres patrons dietètics que han demostrat els majors beneficis:
- La dieta Mediterrània: Considerada la més saludable pel que fa a cognició. Està caracteritzada per un alt consum de vegetal i oli d’oliva, amb un consum esporàdic de peix blau i carn blanca. Bona part dels efectes beneficiosos d’aquesta dieta es deuen a l’abundant aportació de greixossaludables procedents de l’oli d’oliva, dels fruits secs i del peix blau.
- Dieta DASH: Dirigida a reduir la hipertensió arterial. La seva base és fruites, vegetals, llegums i fruits secs així com el consum de peix. Es distingeix de la Dieta Mediterrània, en el fet que aporta menys greixos.
- Dieta MIND: L’objectiu concret d’aquesta és ajudar a reduir el risc de demència i millorar la capacitat cognitiva. Per aquest motiu, inclou aliments que mitjançant evidència científica han demostrat estar associats a un efecte preventiu de la demència.
Un grup d’aliments comú en els tres patrons dietètics són els fruits secs. Aquests aporten molta energia per tenir un contingut molt alt en lípids (A excepció de la castanya, que és un fruit sec amb pocs lípids però molts sucres). La majoria d’aquests lípids són de tipus mono- i poliinsaturat, amb clars efectes beneficiosos per a la salut cardiovascular.
El valor nutricional dels fruits secs
L’OMS comunica que per a la reducció dels riscos de deteriorament cognitiu i demència també s’indica explícitament que els greixos insaturats són millors que els saturats per a la salut cerebral.
Tots els fruits secs són lliures de colesterol, contenen una quantitat notable de fitosterols (redueixen l’absorció intestinal del colesterol) i esdevenen una font excel·lent de larginina (cuida la salut dels vasos sanguinis del cervell).
A més, són rics en minerals com el calci, magnesi i potassi. Això fa que, en conjunt, contribueixin, entre altres efectes, a la reducció del risc cardiovascular i la resistència a la insulina. Cal destacar també el seu alt contingut en antioxidants que protegeixen l’estrès oxidatiu.
Entre tots els fruits secs, sobretot, s’han de ressaltar les nous pel seu alt contingut d’omega-3.
Els beneficis cognitius
Els resultats científics disponibles semblen suggerir que els fruits secs poden tenir efectes beneficiosos en el cervell i contribuir al manteniment de la salut cognitiva. Podrien ajudar en la prevenció del deteriorament cognitiu al llarg de la vida, especialment en persones grans i en les que tenen més risc de patir malalties neurodegeneratives.
No obstant això, es tracta de resultats limitats i encara preliminars. Es necessiten més estudis per dilucidar millor l'impacte dels fruits secs en el manteniment de la salut cerebral, així com en la prevenció i gestió del deteriorament cognitiu i la demència, inclosa la malaltia d'Alzheimer.
A l'espera d'obtenir més resultats sobre com poden protegir el cervell, hi ha prou evidència que indica que el consum d'almenys tres grapats de fruits secs per setmana pot reportar benefici en l'àmbit cardiovascular sense que hi hagi guany de pes.
Per a saber més sobre com l’alimentació juntament amb altres hàbits de vida poden ajudar a prevenir malalties com l’Alzheimer, la Fundació Pascual Maragall ens ofereix aquesta guia per afavorir la salud cerebral.
Informació extreta del blog de Pasqual Maragall.
