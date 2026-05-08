Una festa amb 11 morts a la Patagònia va revelar que hi ha supercontagiadors de l’hantavirus: «Va ser una fita que va provar la transmissió interhumana»
Fernando Ríos, president de la Societat Argentina de Teràpia Intensiva, explica que el brot, registrat en una celebració en una zona rural, va canviar la manera d’afrontar la malaltia
La variant Andes Sud del virus, la de més contagi entre humans, és predominant a la zona sud del país
Nieves Salinas
Aquell2018 va marcar un abans i un després en la història, ben coneguda, de l’hantavirus a l’Argentina. Un brot detectat a Epuyén, a la Patagònia, en el qual es van registrar 34 casos, amb 11 morts, va mostrar als metges la pitjor cara d’una malaltia que manté en suspens el món després del focus sorgit en el creuer MV Hondius. El brot de la Patagònia, explica a EL PERIÓDICO, des de Buenos Aires, el doctor Fernando Ríos, president de la Societat Argentina de Teràpia Intensiva, «va ser com una fita que va provar la transmissió interhumana, extrem que només es dona amb la soca que és a la zona Andes», apunta.
El doctor, especialista en teràpia intensiva i medicina interna de l ’Hospital San Juan de Dios de Buenos Aires, relata aquell episodi per posar en context el que ha pogut passar en un creuer que, precisament, va salpar l’1 d’abril des del port d’Ushuaia, a l’extrem sud del seu país, cap a les Canàries.
El brot a la Patagònia, segons reconstrueix un article de la revista Actualitzacions en Sida i Infectologia (ASEI), es va iniciar quan una persona que havia estat en una àrea rural en repetides ocasions durant l’octubre, recollint fonent bolets, i que estava cursant una malaltia febril inespecífica, es va presentar el 3 de novembre d’aquell any a un esdeveniment social. «El 14 de novembre es va confirmar en aquesta persona el diagnòstic d’hantavirus», es detalla.
Més casos
Posteriorment, entre el 20 i el 27 de novembre, cinc persones que havien participat d’aquesta festa van iniciar quadros febrils compatibles amb aquesta malaltia. Entre el 3 i 24 de desembre es van agregar set casos més. «Tots ells havien tingut nexe epidemiològic amb algun dels casos anteriors. El brot estava en marxa, i pocs dubtes quedaven sobre la possibilitat de contagi interhumà»,recorda el text, que, a més, emfatitza, l’enorme impacte que va suposar en la petita població on es va detectar.
Les autoritats no només van confirmar que l’agent causal va ser la soca Andes Sud, sinó que també van trobar un percentatge d’identitat genètica del 99,9% entre totes les seqüències del brot analitzades, cosa que confirmava «sense cap dubte el mecanisme de transmissió persona a persona».
El ratolí col·largo
L’hantavirus és una malaltia viral que la transmet un ratolí que es diu ‘colilargo’, que viu en zones silvestres. A l ’Argentina hi ha quatre zones endèmiques de hantavirus, àrees geogràfiques on el virus circula de manera permanent a les poblacions de rosegadors. Una és al sud, a la Patagònia. «El virus es transmet a través de l’orina i els excrements de ratolí. Quan s’assequen, això es transforma en una pols que s’inhala i un es contagia en aquell moment», detalla el doctor Ríos.
En el cas del creuer, se sap que la primera parella a presentar símptomes va passar quatre mesos entre l’Argentina, Xile i l’Uruguai. El Ministeri de Sanitat argentí ha donat a conèixer el seu itinerari mentre investiga si van contreure aquest virus respiratori en els dies previs a pujar a bord del barco.
El metge gairebé descarta que el brot es produís des del port d’Ushuaia, d’on va sortir el creuer. «Una de les explicacions més lògiques és que els pacients hagin adquirit la malaltia a la Patagònia, en alguns dels boscos de la zona andina. Allà el ratolí col·largo prolifera, i és probable que hagin adquirit la malaltia i des d’allà l’hagin portat al creuer», assenyala l’intensivista.
Remoure brossa
«En general, el contagi es dona quan es remouen brossa o quan entres a un galpó que està tancat, o a les zones turístiques, a les cabanes que estan tancades. El contagi pot passar quan es respira aquest aire, on van quedar seques les excrements dels ratolins. És una malaltia que quan es produeix en l’ésser humà s’assembla al principi a un quadro gripal, dona cefalees, febres. Pot provocar símptomes digestius, dolor abdominal, gastrointestinal, i hi pot haver casos lleus i que no passen d’allà».
Però també adverteix, hi ha formes greus que reben el nom de síndrome cardiopulmonar en les quals es provoca una insuficiència respiratòria molt important, amb una mortalitat pròxima al 50%, que són les que arriben a teràpia intensiva. «El que sempre ens fa sospitar és l’epidemiologia. En general és gent que ha estat en contacte (amb els rosegadors) en zones rurals», assenyala l’especialista.
Sense tractament específic
El doctor Ríos recorda tots els casos d’hantavirus, que no té tractament específic, que ha vist en unitats de cures intensives. «Vaig tenir un treballador de vialitat que estava fent rutes en una zona rural i removent brossa. Després en vam tenir un altre, un llibreter, que tenia una espècie de celler de llibres vells, que creiem que aquest va ser el punt de contagi, en un poble de la província de Buenos Aires. I després vaig assistir treballadors rurals de la zona de Santa Fe i a un parell de pacients que havien estat de vacances a la Patagònia. Per nosaltres, no va ser gaire diferent de la covid greu. El maneig que requereix és el suport d’òrgans vitals», apunta.
«La veritat és que nosaltres, si bé tenim experiència amb la malaltia, no hem tingut mai un cas com aquest», conclou el metge en al·lusió al cas del creuer. Es remet al cas més conegut al seu país, el de la reunió familiar a la Patagònia. «Allà era fàcil perquè tota la gent vivia en zones rurals, cada un es va quedar a casa seva i els hi va monitorar. S’ha de tenir en compte que, des de la frontera sud a la nord, més o menys són 4.000 quilòmetres», recorda.
Aïllament
A la Patagònia les autoritats sanitàries locals van determinar la implementació de l’Aïllament respiratori Selectiu (ARS). La durada va ser estimada inicialment en 30 dies. Tenint en compte que els últims casos diagnosticats han mostrat un període d’incubació una mica més prolongat (38 dies), es va decidir estendre l’ARS fins als 45 dies.
En el cas d’Espanya, on en aquests dies es debat el protocol de quarantena dels pacients que ingressaran a l’ Hospital Gómez Ulla de Madrid, tots asimptomàtics ara per ara, aconsella un període d’ aïllament de tres setmanes. «Però això no exclou que hi hagi pacients en els quals la malaltia la puguin transmetre més enllà d’aquest període d’incubació», indica. «Aquesta discussió la vam tenir amb la covid al principi. No sabíem quant temps havíem d’aïllar els viatgers», apunta.
El missatge final de l’intensivista argentí és que «no s’ha de embogir. Per la nostra experiència es necessita un contacte molt pròxim, molt estret, perquè es produeixi la transmissió». Però conclou: «Cal tenir respecte perquè les formes greus són tremendes».
