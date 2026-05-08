Suplements en època d'exàmens: beneficiós o perjudicial per a la salut dels joves?
L'estrès i l'ansietat dels i les estudiants provoca que alguns consumeixin vitamines i suplements que els ajudin a augmentar la concentració
Cristina Garay Navajo (EFE) | Regió7
Biblioteques saturades i zones d'estudi plenes d'alumnes. L'època d'exàmens ja ha començat i milers d'estudiants es preparen per a afrontar-ho de la millor forma possible. Però bregar amb l'estrès i l'ansietat provoca que alguns joves consumeixin vitamines i suplements que els ajudin a augmentar la concentració.
El problema es presenta quan s'abusa d'aquests complements nutricionals, ja que poden perjudicar la salut dels universitaris.
Així ho ha comptat en una entrevista el neuròleg Guillermo García-Ribas, membre de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).
Conseqüències i riscos dels suplements
Malgrat que existeixen multitud de vitamines, begudes i fàrmacs que, presumptament, ajuden a millorar la concentració i la memòria, “cap suplement nutricional ha demostrat algun benefici en el rendiment cognitiu necessari per a la superació d'exàmens”, subratlla l'especialista.
Normalment, els exàmens provoquen pressió i tensió en els estudiants, dues emocions difícils de gestionar. Una de les raons que porten a la ingesta de psicoestimulants o elevadors de la concentració per a moments puntuals.
Però cal tenir especial cura, perquè aquest tipus de pràctiques “són perilloses, ja que no supleixen l'aprenentatge ni el coneixement i poden ser perjudicials a nivell cerebral”, adverteix el doctor García-Ribas.
Els suplements més utilitzats pels joves en època d'exàmens són els estimulants, principalment la cafeïna i la teïna.
Les begudes energètiques també han tingut un auge creixent, però el seu consum continua sent desaconsellable, ja que combinen una alta dosi de cafeïna amb un gran contingut de sucre.
Aquest excés d'estimulants pot provocar efectes secundaris en els estudiants. “Els fàrmacs produeixen una acceleració, una extenuació del sistema nerviós central”, apunta l'expert de la SEN.
La ingesta d'aquests suplements juntament amb un menor descans creen la mescla perfecta perquè en un moment donat “es puguin produir o crisis epilèptiques, que són per hiperactivitat cerebral sense ser epilèptic, o brots psicòtics”.
Consells i recomanacions en època d'exàmens
La cafeïna i la teïna no són estimulants nocius per a la salut, sempre que es parli de persones joves i sanes, sense altres afeccions. L'ús excessiu d'aquestes substàncies suposa la pèrdua del seu efecte.
Rendir adequadament en època d'exàmens suposa un exercici a llarg termini més que una “carrera final”. És imprescindible cuidar l'alimentació i respectar el descans dormint les hores corresponents.
A més, recomana la ingesta de cafeïna i teïna en dosis habituals, ja que suposen un augment en el rendiment. “Estem parlant de dècimes de rendiment, que és una mica el que s'aconsegueix amb els suplements i la nutrició en l'esport”, garanteix l'especialista.
El doctor conclou assegurant que per molts suplements que es prenguin en època d'exàmens, “realment no hi ha cap remei màgic que ens passi del zero al cent o del zero al cinc”.
