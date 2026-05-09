Com raspallar-se les dents correctament
Una bona higiene bucal és clau per prevenir càries, malalties de les genives i mantenir un alè fresc. Però, sabem si ens raspallem bé les dents? A continuació, una guia pràctica per fer-ho correctament a cada etapa de la vida.
Cal triar un raspall suau o mitjà, amb capçal petit i filaments de niló arrodonits, manual o elèctric. La pasta ha de contenir fluor (1.000-1.500 ppm). En infants, se n’ha d’utilitzar poca quantitat: un gra d’arròs fins als 2 anys i un pèsol petit dels 2 als 6.
La tècnica varia segons l’edat. De 0 a 2 anys, han de raspallar les dents els adults amb raspall suau i aigua o una mica de pasta amb fluor. De 2 a 6 anys, s’aconsella la tècnica de Starkey, amb moviments curts i horitzontals a 45° de la geniva, feta per un adult. A partir dels 6 anys, es pot introduir la tècnica de Bass modificada, amb supervisió. En persones amb dificultats motrius, la tècnica de Fones, amb moviments circulars, pot ser útil.
El raspallat ha de durar 2 minuts, dividint la boca en quatre quadrants i netejant totes les superfícies. També és important raspallar la llengua. En acabar, cal escopir la pasta sense esbandir-se amb massa aigua per afavorir l’acció del fluor.
Es recomana raspallar-se les dents tres cops al dia, canviar el raspall cada tres mesos i utilitzar fil dental diàriament. Errors habituals són fer massa força, no respectar el temps o oblidar zones de la boca.
