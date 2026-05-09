Quan acudir a urgència per motius de salut mental? Els professionals de la Fundació Althaia t’ho expliquen
Davant d’un malestar emocional, s’ha de tenir en compte a quin dispositiu assistencial acudir. Saber identificar els senyals d’alerta i conèixer els recursos disponibles pot ajudar a actuar
Regió7
Quan una persona pateix un malestar emocional intens o un canvi sobtat de comportament, no és res estrany que, el mateix afectat o el seu entorn, busquin atenció immediata per poder fer-hi front. Per aquest motiu, hem de saber identificar els senyals d’alerta i reconèixer la intensitat del malestar. Una situació que inicialment generi una gran alarma, pot ser que no sigui imprescindible atendre-la en els serveis d’urgències hospitalàries i pugui ser atesa en altres dispositius assistencials.
Segons els professionals dels serveis de Salut Mental Infantojuvenil i del Servei de Salut Mental d’Adults de la Fundació Althaia, la intensitat del malestar és un gran indicador per saber com actuar. Quan aquesta és tolerable, recomanen cuidar especialment els hàbits bàsics de salut, com el descans i l’alimentació, mantenir el contacte amb persones de confiança i intentar afrontar la situació que ha generat aquest malestar.
Però, si es perllonguen en el temps o apareixen símptomes d’ansietat o despresió que dificulten mantenir les activitats i rutines habituals, és aconsellable consultar amb el pediatre o amb el metge de família, segons l’edat de la persona afectada. Aquests professionals poden fer una primera valoració i orientar sobre el tractament o el recurs assistencial més adequat en cada cas.
Quan no cal anar a urgències en salut mental
El malestar emocional pot arribar a ser una reacció coherent davant d’una situació vital concreta. Quan algú passa per moments difícils com una ruptura sentimental, problemes familiars o dificultats laborals; pot experimentar sentiments de tristesa o ansietat. Aquests sentiments poden ser intensos i dolorosos, però és una reacció que sovint forma part d’una resposta normal. En aquests casos, és important cuidar els hàbits de salut, mantenir el suport social i consultar amb el CAP si el malestar persisteix.
De la mateixa manera, símptomes d’ansietat o tristesa sense risc per a la persona ni pèrdua de contacte amb la realitat es poden valorar inicialment amb el metge de família o el pediatre. També es pot contactar amb línies d’assessorament telefònic.
En el cas d’infants i adolescents, de vegades poden aparèixer alteracions de la conducta, com rebequeries, desobediència o episodis de crisi. Quan això passa, primer de tot es recomana que els adults a càrrec seu intentin gestionar el moment concret. Així i tot, si aquestes conductes persisteixen o generen preocupació, és recomanable consultar amb el centre educatiu per valorar possibles estratègies o el pediatre pot fer una primera valoració i, si cal, derivar als serveis especialitzats.
Altres situacions, com reaccions emocionals puntuals —plor, ràbia o irritabilitat— o gestions sanitàries administratives, com la renovació de receptes o la sol·licitud d’informes mèdics, s’han de resoldre a través dels circuits habituals d’atenció sanitària i no als serveis d’urgències.
Quan sí que cal acudir a urgències
Els serveis d’urgències estan dissenyats per atendre situacions crítiques que no poden esperar. Això inclou aquelles que impliquen un risc immediat i greu per a la persona afectada o per a altres persones.
Alguns exemples són les autolesions, les idees de suïcidi, les conductes agressives o les alteracions greus del comportament que posa en perill a persona o el seu entorn. També és recomanable acudir a urgències davant de símptomes psicòtics o pèrdua de contacte amb la realitat, com al·lucinacions, deliris, estats de confusió o conductes estranyes.
Altres situacions que requereixen valoració urgent poden ser canvis extrems en l’estat d’ànim, una inhibició conductual molt marcada o intoxicacions per substàncies que puguin tenir conseqüències immediates per a la salut. En alguns casos, també s’atenen descompensacions de trastorns mentals prèviament diagnosticats que requereixen una estabilització ràpida.
Davant de qualsevol dubte, es pot trucar al 061 (Sanitat Respon), on professionals sanitaris poden orientar telefònicament i ajudar a decidir quin és el recurs assistencial més adequat per a cada situació.
Informació extreta del blog d’Althaia.
