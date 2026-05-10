Les al·lèrgies alimentàries es curen? Radiografia d'un problema cada vegada més freqüent
La immunoteràpia oral i alguns fàrmacs són opcions que la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica utilitza per a tractar al·lèrgies a aliments com la llet, l'ou, el peix, els llegums, els cereals i la fruita seca.
Rubén Gargoi
En els últims anys, les al·lèrgies alimentàries han deixat de ser una raresa clínica per a convertir-se en un problema cada vegada més estès entre la població. En l'actualitat, entre un 1 i un 3% dels adults i entre un 4 i un 6% dels nens sofreix conseqüències adverses per consumir determinats aliments. Aliments tan quotidians com la llet, els ous o la fruita seca poden desencadenar reaccions de diversa consideració en les persones al·lèrgiques.
Aquest augment no sols ha transformat els hàbits alimentosos de milions de persones o ha obligat a establir rigorosos protocols en restaurants i menjadors escolars, sinó que també ha posat sobre la taula una qüestió transcendental: és possible curar una al·lèrgia alimentària?
Per a entendre la resposta, en primer lloc, és necessari conèixer què significa tenir al·lèrgia a un aliment. Quan ens referim a aquest problema parlem d'una resposta nociva que es desencadena perquè el sistema immunitari dels pacients al·lèrgics reacciona de manera exagerada davant un aliment que hauria de ser ben tolerat.
No totes les reaccions adverses són al·lèrgies; algunes corresponen a intoleràncies, que, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), són més difícils de caracteritzar i poden ser causades per components no proteics, com la lactosa. En aquests casos, l'organisme no assimila correctament un aliment i provoca símptomes com a gasos, diarrea o dolor abdominal, però sense intervenció del sistema immune.
Les al·lèrgies alimentàries, en canvi, impliquen una reacció del sistema immune i poden manifestar-se fins i tot en tocar o fer olor l'aliment.
Una de les preguntes que encara la ciència no ha resolt és per què algú es torna al·lèrgic. Els experts sí que saben que ha d'haver-hi més d'un contacte amb la substància: després d'un reconeixement anormal, l'organisme genera anticossos i, en exposicions posteriors, apareixen els símptomes, explica la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP).
Símptomes d'una al·lèrgia alimentària
Els símptomes són variats. Els més freqüents afecten la pell, amb urticària, picor o inflor. També poden aparèixer molèsties digestives com a nàusees o diarrea, i símptomes respiratoris com a rinitis o conjuntivitis.
En els casos més greus pot produir-se dificultat respiratòria, fatiga o anafilaxi, una reacció potencialment mortal que requereix atenció immediata. Si s'observen símptomes com a esvaïment, pal·lidesa, llavis o pell blavosa, esgotament, inflor de la llengua o afectació greu respiratòria és necessari injectar immediatament adrenalina.
A vegades, els símptomes apareixen poc després d'ingerir l'aliment, especialment quan intervenen anticossos IgE. En altres casos, poden trigar hores o dies i afectar principalment el sistema digestiu.
Majors al·lergògens
Encara que qualsevol aliment pot provocar al·lèrgia, alguns són més freqüents. La SEICAP apunta que les diferències es troben segons el grup d'edat, la localització geogràfica i els hàbits de consum dels aliments. En nens destaquen aliments com la llet, l'ou, el peix, els llegums, els cereals i la fruita seca.
- Llet: causa símptomes en la pell, encara que també digestius com a vòmits o diarrea. És important no confondre-la amb la intolerància a la lactosa, que provoca diarrea per la incapacitat de digerir el sucre de la llet.
- Ou: s'origina per una reacció a proteïnes presents sobretot en la clara.
- Peix: els experts demanen parar esment a productes enriquits amb omega 3 o greixos de peix, ja que poden contenir traces proteiques.
- Llegums: el cacauet, que no és una fruita seca sinó un llegum, és una de les principals causes d'anafilaxi alimentària, amb major risc en persones asmàtiques. La soia sol provocar reaccions més lleus, encara que no sempre.
- Cereals: malgrat estar estretament vinculats a la malaltia celíaca, també poden provocar al·lèrgies immediates, però és menys freqüent.
- Fruita seca: tenen un alt risc de desencadenar un xoc anafilàctic, encara que en casos lleus poden causar nàusees, mal de cap o inflamació de llavis i llengua. Fins i tot un contacte mínim pot provocar símptomes.
Encara que aquest problema és més freqüent en nens i gent jove, pot aparèixer a qualsevol edat, des de lactants fins a persones ancianes. Persones que han consumit un aliment al llarg de tota la seva vida poden en un moment donat començar a patir els símptomes d'una reacció al·lèrgica a aquest mateix ingredient.
Es poden curar les al·lèrgies alimentàries?
Moltes al·lèrgies infantils desapareixen amb el temps, especialment les relacionades amb llet o ou. No obstant això, no sempre és fàcil saber quan s'han superat. Per a confirmar-ho, s'utilitza la prova d'exposició oral controlada sota supervisió mèdica. “Aquest test ha de realitzar-se en un centre mèdic sota la supervisió d'un especialista que recomanarà el moment adequat per a realitzar-la”, assenyala la SEICAP i afegeix que han de realitzar-se fins i tot quan les anàlisis cutànies donin negatiu, ja que aquests resultats no garanteixen completament la tolerància.
Mentre l'al·lèrgia continuï activa i no s'hagi curat, l'AESAN recomana eliminar completament l'al·lergogen de la dieta i revisar acuradament els ingredients. També aconsella extremar la higiene en la cuina i, en els casos greus, disposar sempre de medicació.
Futur esperançador
Durant anys, el tractament s'ha basat a evitar l'aliment i actuar en cas de reacció. Actualment, la medicina avança cap a enfocaments més actius i personalitzats que busquin millorar la tolerància de l'organisme.
La Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC) assenyala que entre les noves opcions destaca la immunoteràpia oral, que introdueix l'al·lergogen de manera gradual per a reduir la reacció, sempre sota control mèdic. També s'utilitzen fàrmacs com l'omalizumab, que augmenten la tolerància.
La combinació d'aquestes teràpies suposa un canvi d'enfocament, passant d'evitar el problema a intervenir sobre el sistema immunitari. La recerca continua i obre la porta a tractaments més precisos en el futur.
