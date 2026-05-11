Per què s’encarnen les ungles dels peus?
L’ungla encarnada acostuma a afectar el dit gros del peu, i, especialment, és un problema freqüent en nens i adolescents
Regió7
Quan una ungla es clava a la pell del voltant del dit, provocant dolor i, de vegades, infecció; és quan parlem del problema anomenat onicocriptosi, o més popularment conegut com: ungla encarnada. Aquesta patologia, freqüent en nens i adolescents, acostuma a afectar el dit gros del peu.
Segons el servei de pediatria d’Althaia, l’ungla encarnada apareix quan la vora de l’ungla creix cap a dins i es clava a la pell. Això provoca inflamació, envermelliment i molèsties. En casos més avançats, pot aparèixer pus, sagnat i signes d’infecció. A més, en infants és relativament habitual, perquè les ungles són més toves i la pell més sensible.
Les causes més habituals que provoquen que això passi, són: el tall incorrecte de les ungles, l’ús de calçat estret, la sudoració excessiva, els cops repetits als dits del peu, la forma de l’ungla o una predisposició familiar. En adolescents, la pràctica esportiva intensa també pot afavorir-ne l’aparició.
Com es tracta?
Els professionals comuniquen que el tractament depèn de la seva gravetat. En casos lleus, es recomanen banys amb aigua tèbia, bona higiene i evitar el calçat ajustat. En casos moderats, pot ser necessària la valoració per part d’un professional i l’ús d’antibiòtics tòpics. En situacions greus o recurrents es pot indicar un tractament quirúrgic senzill.
Pel que fa a la prevenció, és important tallar les ungles rectes, no massa curtes, utilitzar calçat còmode, mantenir una bona higiene dels peus i consultar davant els primers símptomes.
Informació extreta del blog d’Althaia.
