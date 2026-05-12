Salut pràctica
Com et pot ajudar La Meva Salut si tens entre 18 i 24 anys: cites, vacunes, receptes i consultes des del mòbil
Entre els 18 i els 24 anys, La Meva Salut pot ser molt més que una app per mirar el metge: permet gestionar cites, consultar informes, descarregar l’estat vacunal, rebre receptes i fer tràmits sense trucades ni desplaçaments
Fer-se gran també vol dir començar a gestionar la pròpia salut sense dependre tant de la família. I, si tens entre 18 i 24 anys, La Meva Salut et pot facilitar molt aquesta feina a Catalunya. L’espai personal de salut digital del Departament de Salut es pot consultar des del web i des de l’app, i concentra en un sol lloc algunes de les gestions que més poden interessar a la gent jove: demanar cites, revisar receptes, descarregar el calendari vacunal, consultar proves mèdiques o contactar amb professionals de salut.
Per entrar-hi, cal tenir 16 anys o més, targeta sanitària individual i un sistema d’identificació digital vàlid. Es pot accedir amb idCAT Mòbil, amb contrasenya personal o amb certificat digital a la versió web. En el cas de la contrasenya, s’ha de demanar presencialment al CAP, i l’accés incorpora doble factor d’autenticació amb un codi de 5 xifres enviat per SMS al mòbil registrat.
Per a molts joves, una de les funcions més útils és la de cites i agenda. La Meva Salut permet demanar hora amb professionals d’atenció primària i consultar visites ja programades, tant al CAP com amb especialistes o per a proves diagnòstiques. És una eina especialment pràctica en una etapa en què moltes persones comencen a gestionar per primer cop revisions mèdiques, tràmits administratius o consultes puntuals sense intermediaris.
Una altra utilitat molt rellevant entre els 18 i els 24 anys és la de vacunes i altres immunitzacions. Des de La Meva Salut es poden consultar les vacunes administrades i descarregar l’estat vacunal en PDF. Això pot anar molt bé en situacions habituals d’aquesta edat, com ara tràmits acadèmics, viatges, activitats formatives o qualsevol gestió en què calgui tenir a mà el registre vacunal. També hi apareix el justificant vacunal de la COVID-19.
L’app també és útil per tenir controlada la medicació. La persona usuària hi pot veure els medicaments prescrits, la pauta, la durada del tractament i el moment en què es poden recollir a la farmàcia. A més, s’hi pot descarregar el pla de medicació, cosa que resulta especialment còmoda per a qui segueix tractaments puntuals o vol revisar la informació sense haver de buscar papers o recordar instruccions de memòria.
Però La Meva Salut no serveix només per a cites i receptes. A l’apartat d’informació clínica, també permet consultar i descarregar informes clínics, resultats d’analítiques i proves diagnòstiques. I hi ha una funció que encara desconeix molta gent: també es poden visualitzar imatges mèdiques, com radiografies, ecografies, ressonàncies o tomografies. Per a una persona jove, això pot ser molt útil si necessita recuperar documentació sanitària, revisar una prova o compartir informació en una visita mèdica.
Una altra eina pràctica és l’eConsulta, el canal d’atenció no presencial amb professionals de salut. Aquest servei permet enviar missatges segurs, adjuntar documents o imatges i fer alguns tràmits sense haver de trucar ni desplaçar-se. És una funció especialment còmoda per a una generació acostumada a resoldre gestions des del mòbil i que sovint prefereix evitar esperes o trucades innecessàries. Això sí, no és un canal per a urgències ni per obtenir resposta immediata.
La Meva Salut també incorpora qüestionaris de salut, que permeten respondre formularis de seguiment amb escales validades i consultar tant els que ja s’han completat com els que queden pendents. Segons el cas, aquesta funció pot ajudar a fer seguiment de processos mèdics o d’indicacions assistencials de manera més ordenada.
I encara hi ha més serveis que poden tenir interès en aquesta franja d’edat. Per exemple, l’apartat de voluntats i donacions ofereix informació sobre diferents tipus de donació i permet, en el cas de la donació d’òrgans i teixits, deixar constància de la voluntat de ser donant i descarregar el carnet corresponent. També hi ha un espai d’altres serveis que dona accés a funcionalitats digitals de diversos proveïdors del sistema de salut.
En definitiva, si tens entre 18 i 24 anys, La Meva Salut et pot ajudar a guanyar autonomia en la gestió de la teva salut. No és només una app per mirar una recepta o una cita puntual: és una eina que et permet tenir més control sobre vacunes, informes, proves, medicació i consultes, tot des del mòbil i sense complicacions.
