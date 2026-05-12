CRISI SANITÀRIA
L’espanyol positiu en hantavirus, amb febrícula i símptomes respiratoris però "aparentment estable"
Sanitat actualitza l’estat del pacient ingressat a la Unitat d’Alt Aïllament del Gómez Ulla que ha donat positiu en una primera PCR i actualment està "sense empitjorament clínic evident"
Nieves Salinas
El passatger espanyol del creuer 'MV Hondius' que ha donat positiu provisional per hantavirus i que es troba ingressat a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (UAAN) de l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, va presentar ahir a la nit febrícula i símptomes respiratoris, "tot i que en el moment actual es troba aparentment estable i sense empitjorament clínic evident", segons ha actualitzat el Ministeri de Sanitat aquest matí.
Sanitat va informar aquest dilluns a la nit que un dels 14 espanyols aïllats a l’Hospital Gómez Ulla, on van ingressar diumenge per passar la quarantena després de viatjar des de les Canàries en un avió militar, havia donat positiu provisional en la prova PCR que se li va fer a l’arribada. En aquell moment no presentava símptomes i el seu estat general era bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius amb una segona prova, ja confirmatòria.
La resta de passatgers, 13, han donat negatiu. Les proves PCR han estat analitzades al Centre Nacional de Microbiologia. Entre els espanyols repatriats hi ha cinc persones de Catalunya, tres de Madrid, tres del Principat d’Astúries, així com una de Castella i Lleó, una altra de Galícia i una altra de la Comunitat Valenciana.
Quarantena
L’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforçat el seu personal amb unes 80 persones per assistir els 14 passatgers espanyols del creuer MV Hondius, que hauran d’estar en quarantena al centre. El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha assegurat aquest dilluns que la quarantena per als passatgers del MV Hondius es comptarà a partir del dia 6 de maig i es podrà estendre fins a 42 dies.
Després de conèixer-se el positiu provisional de l’espanyol, en una entrevista a la Cadena Ser, el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, afirmava: "Sabíem que això era una possibilitat; si no ho fos, no hauríem realitzat una operativa tan gran. Era una prioritat poder treure la gent d’aquest vaixell i portar-la al millor lloc on poguessin estar; en el cas dels espanyols, un dels millors hospitals d’Europa per a aquest tipus de situacions, i esperem que ara pugui evolucionar favorablement. El cuidarem i el tractarem de la millor manera possible".
A Espanya, també es troba en observació una dona a l'Hospital Clínic de Barcelona després d’haver estat identificada com a contacte d’un cas d’hantavirus en un vol internacional, tot i que continua asimptomàtica i en bon estat general després de donar negatiu en la primera prova PCR. I una altra més en seguiment en un hospital d’Alacant, que s’ha sotmès aquest dilluns a una prova PCR després que les dues anteriors donessin resultat negatiu.
