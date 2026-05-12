Crisi sanitària
L’OMS descarta un brot més gran d’hantavirus i allarga la quarantena fins al 21 de juny
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus ha fixat el 10 de maig com a inici del període a comptabilitzar com a quarantena per hantavirus, per la qual cosa s’estendrà fins al 21 de juny
Nieves Salinas
El director de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fixat el 10 de maig com a inici del període a comptabilitzar com a quarantena per hantavirus, per la qual cosa s’estendrà fins al 21 de juny. A més, ha minimitzat la possibilitat d’un "brot més gran" però no ha descartat que apareguin nous positius relacionats amb el creuer 'MV Hondius' i ha detallat que hi ha 11 casos sospitosos lligats a aquest cas, nou dels quals confirmats, i dos més que podrien acabar sent-ho.
"La recomanació que fem és que hi ha d’haver una supervisió estricta a la llar o bé en una instal·lació per a quarantena durant 42 dies des del 10 de maig, amb la qual cosa estaríem parlant del 21 de juny" com a data de finalització d’aquesta, ha aclarit en una roda conjunta amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per fer balanç de l’operatiu de desembarcament dels passatgers del creuer 'MV Hondius'.
Canvi de data
El Ministeri de Sanitat havia fixat el 6 de maig com a referència per a l’inici d’un confinament que, efectivament, pot estendre’s fins a 42 dies —atès el temps de latència del virus estimat per l’OMS—, cosa que, segons les autoritats espanyoles, allargaria aquest període fins al pròxim 17 de juny.
Sobre la quarantena, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus ha especificat que "qualsevol persona que presenti símptomes haurà de ser aïllada i tractada immediatament". L’OMS recomana una "supervisió estricta" durant 42 dies, ha insistit. "A l’OMS comptem amb protocols de seguretat, amb orientacions molt clares, i els països poden cenyir-se a aquestes orientacions, però en funció de les seves pròpies avaluacions poden fer ajustos". Segons ha explicat, existeix la sobirania nacional i "no es pot obligar que acceptin els nostres protocols".
Casos aïllats
"Tots els casos sospitosos i confirmats han estat aïllats i s’estan gestionant sota supervisió mèdica estricta. Res apunta a un brot més gran, però la situació pot canviar", ha admès el màxim responsable de l’OMS, que ha dit que durant les pròximes setmanes poden aparèixer més casos relacionats amb el brot del creuer.
Un cop finalitzat el dispositiu espanyol i repatriats els ciutadans del creuer als seus països d’origen, el líder de l’OMS considera que aquests són els "responsables", a partir d’aquest moment, a l’hora de "supervisar i controlar la salut dels passatgers", tot i que amb un seguiment constant i proper per part de l’organisme de salut.
Ha afirmat que continuaran treballant amb els experts en tots els llocs afectats. "L’OMS ha sabut que alguns tenen símptomes compatibles amb l’hantavirus i seguim molt de prop els informes", ha conclòs Tedros.
Èxit espanyol
En nombroses ocasions, el màxim responsable de l’OMS ha donat les gràcies a Sánchez i al seu Govern per l’èxit de l’operatiu sanitari que ha liderat el nostre país. "Crec que, vivint en la situació que vivim, el món necessita aquest tipus d’amabilitat i compassió que ha demostrat el Govern d’Espanya", ha sostingut.
"Aquest és el model a seguir i espero que altres països aprenguin de l’exemple d’Espanya. Vull repetir-ho. Vivim en un món en una situació perillosa, està molt dividit. L’important és que ens cuidem els uns als altres", ha assenyalat.
Sobre Gaza
En un altre ordre de coses, el director general de l’OMS també ha reconegut una "certa millora" en les evacuacions mèdiques que s’estan produint a Palestina, així com en l’accés d’ajuda humanitària; tanmateix, ha advertit que encara "no existeix un accés total".
"La situació no és la que desitjaríem perquè encara no hi ha un accés total garantit. Per exemple, continuem tenint problemes amb l’arribada de medicaments que haurien de poder entrar a Gaza", ha assenyalat Tedros.
