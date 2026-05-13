La covid va causar 22,1 milions de morts, el triple del notificat, segons dades de l'OMS
Per cada defunció per COVID-19 registrada va haver-hi al voltant de dues morts addicionals relacionades amb la malaltia
EFE
Les morts en excés a nivell mundial causades per la pandèmia de COVID-19 s'estimen en 22,1 milions, en comparació amb les set milions de morts notificades fins ara, segons l'informe sobre estadístiques sanitàries globals 2026 presentat aquest dimecres per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
La xifra és el triple de les notificades fins ara i es tradueix en què per cada mort per COVID-19 registrada va haver-hi al voltant de dues morts addicionals relacionades amb ella. Les xifres reconegudes per l'OMS a partir d'estimacions feien esment fins al moment a uns 15 milions de decessos, tant per causes directes com indirectes.
Segons els experts, aquesta troballa posa en relleu tant la subnotificació que va haver de les morts provocades directament pel virus, com el volum de les morts indirectes per les interrupcions en l'atenció sanitària, les dificultats econòmiques i altres factors socials durant aquest període d'emergència sanitària.
Les morts en excés a nivell mundial van aconseguir el seu punt màxim el 2021, amb 10,4 milions de decessos, principalment a causa de l'aparició de variants més mortals de la covid, com la Delta, i a la considerable pressió sobre els sistemes de salut, va explicar en una conferència de premsa a Ginebra el director del Departament de Dades de l'OMS, Alain Labrique.
El màxim, el 2021
En comparació amb els nivells que es podien esperar si la pandèmia no hagués ocorregut, les morts globals van ser un 6,2% superiors en 2020 i van aconseguir un màxim del 17,9% el 2021. Les persones d'edat avançada i els homes van representar una major proporció de la mortalitat total.
"Veiem que la pandèmia va revertir gairebé una dècada d'avanços mundials en l'esperança de vida i l'esperança de vida saludable", va explicar l'especialista en dades. Entre 2019 i 2021, l'esperança de vida mundial va descendir de 73 a 71 anys i l'esperança de vida saludable, de 63 a 61 anys, però posteriorment va haver-hi una recuperació que va permetre tornar als nivells de 2019.
"En 2023, l'esperança de vida mundial de les dones havia tornat als nivells previs a la pandèmia, mentre que l'esperança de vida dels homes i l'esperança de vida saludable per a tots dos sexes es mantenen lleugerament per sota, la qual cosa reflecteix una recuperació mundial àmplia, però desigual", va assenyalar Labrique.
