Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera
L’Ambient fred i humit de la nevera, pot alterar el sabor, la textura o fins i tot la conservació de certs aliments
Alba Gutierrez
Hi ha aliments, que, encara que estiguem acostumats a veure’ls conservats a la nevera, aquest no és el seu lloc correcte. El seu ambient fred i humit pot alterar el sabor, la textura o fins i tot la conservació de certs productes.
Per exemple, pel que fa a la xocolata, el fred pot provocar que la mantega de cacau se separi i aparegui una capa blanquinosa a sobre que, a part de ser poc atractiva, pot afectar a la seva textura i al seu sabor. La xocolata dins la nevera, pot absorbir olors d’altres aliments propers fent-la menys agradable a l’hora de consumir. És aconsellable guardar-la en lloc fresc i sec.
En el cas de les patates crues, el fred transforma el midó de la patata en sucres, fent que es modifiqui el seu gust i la seva textura. És aconsellable guardar-les en un lloc fosc i ventilat.
Un altre aliment que es pot veure afectat són els plàtans, ja que el fred trenca el seu procés natural de maduració, la pell es torna negra més de pressa i el plàtan perd textura i sabor. És aconsellable mantenir-los a temperatura ambient.
Pel que fa als alls i les cebes, és millor conservar-los en un lloc sec i ben ventilat. La humitat de la nevera pot provocar canvis en la seva textura facilitant que s’estovin, es floreixin o germinin més ràpidament. També poden transmetre olors a altres aliments propers dins la nevera.
Igualment, la humitat de la nevera pot provocar que el pa es floreixi i s’endureixi més ràpidament. S’aconsella conservar-lo a temperatura ambient o congelar si no s’ha de consumir aviat.
Els alvocats, si no són molt madurs, no s’haurien de guardar a la nevera, ja que el fred n’alenteix la maduració, millor conservar a temperatura ambient.
Altres aliments com la síndria i el meló sencers, conserven millor el sabor fora de la nevera, un cop oberts sí que és millor conservar-los en fred.
Altrament, El cafè a la nevera, absorbeix olors i humitat i pot perdre el seu sabor i el seu aroma.
Per acabar, als tomàquets també els afecta el fred. En aquest cas, pot alterar la seva textura fent-la més farinosa i modificant també el seu aroma i el seu sabor. Millor conservar fora de la nevera fins que estiguin madurs per consumir.
Planificar la compra amb antelació i comprar la quantitat justa del que necessitem, és una bona manera d’evitar el deteriorament dels aliments i el malbaratament alimentari.
