L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
Recórrer a les opcions llestes per a consumir pot tirar per terra tot esport realitzat
Regió7
En la societat actual, el culte al cos, la pràctica regular d'esport i la cerca d'una alimentació equilibrada s'han convertit en pilars fonamentals per a mantenir un estil de vida saludable.
Després d'una intensa sessió d'entrenament en el gimnàs o una jornada de carrera a l'aire lliure, l'organisme demanda nutrients de qualitat per a recuperar-se adequadament.
En aquest context i davant la falta de temps per a cuinar una cosa saludable, les amanides s'associen de forma gairebé automàtica amb conceptes de benestar, lleugeresa i nutrició òptima.
No obstant això, recórrer a les opcions llestes per a consumir que abarroten les neveres dels grans supermercats pot tirar per terra tot l'esforç físic realitzat. La comoditat de destapar i menjar amaga una realitat nutricional que s'allunya molt de ser la ideal per a un esportista o qualsevol persona que decideix cuidar la seva salut.
Suspenen per golejada
I és que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha activat les alarmes després de realitzar una anàlisi de 16 amanides preparades disponibles en el mercat espanyol, centrant-se especialment en les populars varietats César i de pasta.
Els resultats han estat contundents: l'associació ha revelat resultats fins i tot pitjors del que esperaven, a causa de l'excés d'additius i a la desequilibrada aportació nutricional.
El 43% dels productes analitzats —7 de les 16 amanides— suspèn de manera directa l'escala saludable de l'organització. La resta de les opcions del mercat tampoc surt ben parat, ja que les 9 amanides restants aconsegueixen superar l'examen fregant l'aprovat.
Els diferents motius
El principal motiu d'aquest suspens generalitzat es troba en la composició dels seus ingredients i, de manera molt destacada, en les salses que les acompanyen. De fet, el perfil nutricional revela que aquestes amanides es converteixen en autèntiques bombes calòriques i de greix, allunyades del que requereix una dieta neta.
Segons les dades tècniques recaptades per l'OCU, les amanides de pasta aporten una mitjana de 183 calories per cada 100 grams. Per part seva, les amanides César registren una mitjana de 163 calories per cada 100 grams.
No obstant això, les César resulten més perjudicials en altres aspectes crítics: contenen una mitjana de l'11% de greixos i un 1,1% de sal, enfront del 9% de greixos i el 0,6% de sal que presenten les variants de pasta.
Compostos químics
A més, l'OCU adverteix de la presència de compostos químics: l'informe denuncia un excessiu nombre d'additius, que sumen fins a 15 diferents en un sol producte, com el pollastre ultraprocessat de les receptes César.
Els experts de l'organització també critiquen amb duresa la falta de transparència en l'etiquetatge: la informació nutricional obligatòria es calcula únicament sobre una base de 100 grams, a pesar que els formats comercials oscil·len entre els 205 i els 325 grams i estan dissenyats per a ser consumits en una sola presa. Així mateix, les empreses no desglossen els valors de la salsa de manera independent, impedint a l'usuari conèixer l'impacte real del que afegeix al plat.
Uns altres de les fallades gastronòmiques més recurrents van ser una acidesa extrema i artificial en les salses, textures i aspectes excessivament industrials, i una quantitat d'ingredients principals de bastant mala qualitat.
Les millors del mercat
L'organització també ha posat l'accent en la necessitat de guardar sempre aquestes amanides ben refrigerades, respectant la data de caducitat anunciada. Encara que l'anàlisi no va revelar presència de Salmonel·la, Listeria ni E. coli en cap de les mostres, sí el d'altres bacteris que podrien accelerar la deterioració de l'amanida una vegada oberta.
Malgrat aquestes dades, l'estudi rescata tres excepcions de marca blanca amb un equilibri correcte entre sabor, salut i preu: l'amanida César de Daylicious (Aldi) a 2,49 €, la César de Alipende (Ahorramás) a 2,65 € i la de pasta Daylicious Completa Roma a 2,85 €.
Cal destacar que és possible consultar l'aportació nutricional i el grau de processament d'aquestes amanides en l'aplicació ‘OCU Market’.
