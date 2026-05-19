Rebuig de l’Estatut Marc
La sanitat pública catalana torna a la vaga aquest dimecres i es concentrarà a les 11 a la plaça de Sant Jaume
Els metges catalans, en la seva desena jornada de vaga: «Demanem al president Illa que es posi al capdavant d’aquesta situació»
L’Associació MIR España demana la dimissió de Mónica García: «No es pot parlar d’excel·lència mentre es normalitza la precarietat»
B. Pérez
Elsmetges de la sanitat pública i concertada de Catalunyatornaran a la vaga aquest dimecres per rebutjar l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat i reclamar millores salarials a la Conselleria de Salut. Serà l’11a aturada des de l’octubre. Aquesta vegada, els metges es concentraran a les 11 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
La mobilització del 26 d’abril passat a Barcelona ja va mostrar signes de cansament: tot just 500 metges es van mobilitzar als carrers de la capital catalana i la vaga va ser seguida només pel 5,2% dels facultatius segons el departament – un 31% segons el sindicat convocant, Metges de Catalunya –. En l’acte de protesta de demà, Metges de Catalunya recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l’objectiu que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la «incompareixença» i la «desatenció»de la consellera de Salut, Olga Pané, que està de baixa per un accident domèstic.
El sindicat considera «negligent» l’actuació de l’ Administració catalana, després que dijous passat la conselleria declianara de nou assistir a la reunió de mediació convocada pel departament de Treball. El sindicat també aprofitarà la concentració per presentar la campanya 'Ni un minut més’, amb la qual vol augmentar la pressió exercida pel col·lectiu per "trencar" el que considera l’"immobilisme" de Salut.
Reinvidicacions principals
Les principals reivindicacions d’aquesta vaga, que va arrencar a l’octubre, inclouen mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball mèdic segons la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, assegurant la distinció professional i retributiva dels diferents grups; modificar la jornada complementària (guardes) i els descansos postguàrdia per reduir-les progressivament fins a jornades màximes de 12 hores consecutives – en l’actualitat hi ha guàrdies de 24 hores seguides – i que comptin com a hores extraordinàries – i estiguin, per tant més ben pagades: fins ara són jornades complementàries –, així com millorar la seva retribució; i iniciar el procediment legal per aplicar coeficients reductors que permetin la jubilació anticipada del personal mèdic.
Respecte a atenció primària, reclamen limitar l’agenda dels metges de família a un màxim de 25 visites diàries (presencials o no); mantenir el terç de jornada no assistencial a primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) i estendre’l a tots els metges i facultatius del sistema; finançar íntegrament la formació, docència i investigació del personal facultatiu, independentment de l’empresa o nivell de complexitat; i regular l’excés de demanda tant a primària com en hospitals mitjançant programes especials d’absorció voluntària amb compensació adequada.
