Així es transforma la teva pell quan deixes de menjar sucre
El sucre no impacte únicament en el pes o la salut metabòlica, reduir-lo o eliminar-lo pot transformar la pell en poques setmanes
EFE | Regió7
Reduir o eliminar el sucre de la dieta no sols impacta en el pes o en la salut metabòlica, sinó que també pot transformar visiblement la pell. La bona notícia és que els beneficis de deixar el sucre comencen a notar-se en poques setmanes: menys inflor i inflamació en els primers dies, major llum i millor to cap al primer mes i, a mitjà termini, una pell més ferma, elàstica i amb un envelliment més lent.
Segons explica la doctora Celia Fernández Palacios, metge estètic de la Clínica Dermatològica Internacional, l'excés de sucre accelera l'envelliment cutani a través d'un procés anomenat glicació, afavoreix la inflamació i estimula la producció de seu, la qual cosa es tradueix en més arrugues, flaccidesa, acne, rojors i en pèrdua de lluminositat.
En concret, detalla que el consum de sucre en excés produeix un impacte directe en la pell de la manera següent:
- Un envelliment prematur: això es deu al fet que el sucre s'uneix al col·lagen i a l'elastina en un procés anomenat ‘glicació’, que fa que el col·lagen es torni més rígid, la pell perdi elasticitat, que apareguin arrugues i flaccidesa i que la pell es vegi més apagada.
- Més acne i inflamació: el sucre eleva ràpidament la insulina i això fa que augmenti la producció de seu, s'activen processos inflamatoris i empitjora l'acne.
- Pèrdua de lluminositat: l'excés de sucre afavoreix la inflamació, danyant les cèl·lules, fent que la pell es vegi més opaca i perdi la seva capacitat per a acte regenerar-se.
- Pot empitjorar taques i rosàcia: en augmentar la inflamació i afectar la microcirculació poden intensificar-se rojors i afavorir alteracions en la pigmentació.
Quines millores sofreix la nostra pell si deixem de menjar sucre?
Amb això, la doctora Celia Fernández Palacios destaca que la millora és progressiva, no des del primer dia perquè el col·lagen no es regenera en 24 hores i la inflamació no s'elimina de manera immediata; no obstant això, els beneficis poden apreciar-se molt aviat.
Tanmateix, recorda que, a vegades, es té un empitjorament inicial perquè la retenció de líquids canvia, disminueix la inflamació facial i a més l'estrès o l'ansietat pel canvi fa que «s'adormi pitjor i que augmenti el cortisol”, detalla.
Així, ja en la primera setmana hi ha canvis ràpids, ja que, en baixar els pics d'insulina, disminueix la retenció de líquids i la inflamació aguda, tal com indica aquesta dermatòloga.
Però és que entre la segona i la quarta setmana sosté que ja millora el to i la lluminositat de la pell. Diu també que al cap de 14 dies es nota la reducció de la inflamació, hi ha una menor inflor, però també una pell amb un aspecte més fresc i descansat. “Això es deu al fet que baixen els nivells d'insulina i com a conseqüència la inflamació”, agrega.
30 dies després assegura la doctora Fernández Palacios s'observen canvis significatius en la disminució de l'acne i en una major lluminositat general: “L'epidermis es renova aproximadament en 30 dies. Amb la disminució del consum de sucre, les noves cèl·lules que arriben a la superfície ho fan en un entorn més estable i menys inflamatori”.
Però és que, al seu torn, ressalta que entre la sisena i la vuitena setmana disminueixen les vermellors i l'acne; entre el tercer i el sisè mes es nota la pell més ferma, millora l'elasticitat, les línies fines estan més suavitzades, i hi ha un menor empitjorament de les taques”, assevera l'especialista de Clínica Dermatològica Internacional, a Madrid.
I no queda aquí la cosa perquè, segons prossegueix, els beneficis de la ingesta de sucre sobre la nostra pell es continuen observant anys després, i ja en el primer any es produeix un envelliment més lent, millora l'estat de la pell i es té un aspecte més saludable.
Com l'absència de sucre millora la teva pell
En concret, aquesta dermatòloga de Clínica Dermatològica Internacional sosté que quan es redueix o elimina el sucre, la pell pot millorar bastant, especialment si abans el consum era alt, concretament en els següents aspectes:
- Millora la lluminositat: en disminuir els nivells de glucosa i insulina disminueix la inflamació, millora la microcirculació, i la pell es veu menys apagada; això es pot veure en 2-4 setmanes.
- Millora de l'acne, ja que, en disminuir els nivells d'insulina, descendeixen també els nivells de seu.
- Millora de la fermesa a llarg termini: en reduir la glicació es frena la deterioració del col·lagen i es preserva millor l'elasticitat.
- Menys vermellors i inflamació.
- Millora de la cicatrització, pel fet que l'excés de sucre pot dificultar la reparació cel·lular; d'aquesta manera, les ferides i marques postacne poden millorar més de pressa, i s'optimitza la regeneració cutània.
