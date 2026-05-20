Sanitat aprova l’ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d’entre 45 i 74 anys
La Comissió de Salut Pública avala la proposta que afegeix les franges d’entre 45 i 49 anys i d’entre 70 i 74
ACN
La Comissió de Salut Pública ha aprovat l’ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d’entre 45 i 74 anys. D’aquesta forma, s’afegeixen les franges d’entre 45 i 49 anys i d’entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a sis anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d’edat. La mesura respon a les recomanacions de la Xarxa d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l’evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
L’impacte pressupostari estimat ascendeix a 534 milions d’euros entre 2025 i 2029, tot i que el cost real serà menor, perquè diverses comunitats ja han iniciat la incorporació progressiva dels nous grups d’edat. La nova proposta manté la periodicitat biennal per a tot el nou rang d’edat.
Algunes comunitats ja han incorporat la franja d’entre 45 a 49 anys als seus programes de detecció precoç, com ara Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella la Manxa. Galícia ha aportat resultats del grup de 70 a 74 anys.
Pel que fa al grup de 45 a 49, l’evidència científica apunta que el cribratge contribueix a reduir la mortalitat i afavoreix la detecció de tumors en estadis més precoços. La taxa mitjana de detecció va ser del 4,2% entre 2022 i 2024 a Navarra, comparable a l’observada en dones de 50 a 54 anys. Pel que fa a les dones de 70 a 74, la taxa a Galícia el 2023 va ser del 8,7%, superior a la registrada en el grup de 65 a 69 anys.
Les comunitats tindran fins a tres anys per iniciar la modificació del programa, i fins a sis per tenir una cobertura d’invitació propera al 100%. Es contempla l’opció d’implantar inicialment un interval de cribratge triennal abans de consolidar definitivament la periodicitat cada dos anys.
