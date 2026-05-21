La ciència desmunta el mite: les plantes no perjudiquen el descans nocturn
Les plantes a la nit consumeixen oxigen, però res comparat amb el que un ésser humà arribar a consumir mentre dorm
EFE | Regió7
Les plantes continuen arrossegant una vella sospita domèstica: la idea que no convé tenir-les en el dormitori perquè, durant la nit, en dormir, consumeixen oxigen i poden perjudicar el descans. És una creença molt estesa, repetida durant anys com si fos una certesa.
No obstant això, quan es revisa què ocorre realment i es comparen les xifres, aquest temor perd consistència. Dormir amb plantes a l'habitació no suposa un risc per a la salut ni altera de manera rellevant l'aire que respirem mentre dormim.
“No hi ha cap perill a dormir amb plantes a l'habitació. Per contra, les plantes poden fer l'habitació més agradable, més relaxant, la qual cosa pot afavorir el descans nocturn”, explica el doctor Pablo Rubinstein, cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital El Pilar, del Grup Quirónsalud, a Barcelona.
L'especialista introdueix, a més, un matís important: encara que aquesta sensació de benestar pot ajudar a crear un ambient propici per a dormir, tampoc existeix evidència científica sòlida que permeti afirmar que les plantes millorin per si mateixes la qualitat del somni.
L'origen del mite negatiu part d'un fet real, però mal interpretat. Durant el dia, les plantes realitzen la fotosíntesi, el procés amb el qual generen energia a partir de la llum solar, l'aigua i el diòxid de carboni. Com a resultat, alliberen oxigen.
A la nit, quan desapareix la llum, deixen de fer la fotosíntesi i passen a respirar: consumeixen oxigen i produeixen diòxid de carboni, igual que els mamífers.
Aquesta realitat biològica ha servit de base per a alimentar la creença que dormir amb plantes a prop pot resultar perjudicial. Però la clau no està en el fenomen, sinó en la seva magnitud.
I aquí és on els números aclareixen el panorama. Un ésser humà, mentre dorm, consumeix entre 150 i 200 mil·lilitres d'oxigen per minut. Si es calcula una nit d'unes vuit hores, el consum total ronda entre 70 i 100 litres. Enfront d'això, una planta consumeix a la nit entre 0,1 i 1 mil·lilitre d'oxigen per minut. Traduït a una nit completa, això representa entre 0,05 i 0,5 litres.
La comparació és contundent: una planta consumeix aproximadament mil vegades menys oxigen nocturn que una persona.
La diferència basta per a desmuntar l'alarma. Si dues persones poden dormir en la mateixa habitació sense notar falta d'oxigen ni sofrir conseqüències per això, el consum d'una planta resulta insignificant.
Beneficis estètics de dormir amb plantes
Més enllà d'aquesta falsa preocupació, la presència de plantes en el dormitori pot tenir un valor ambiental i emocional. No perquè converteixin l'habitació en un espai terapèutic, sinó perquè ajuden a fer-la més agradable.
La seva presència s'associa amb freqüència a una sensació de calma, d'ordre i de confort visual, factors que sí que poden afavorir la relaxació abans de dormir.
En alguns casos, a més, unes certes plantes alliberen una mica d'humitat, alguna cosa que pot resultar agradable quan l'ambient és sec. Es tracta, en qualsevol cas, d'efectes modestos, no miraculosos.
També pot haver-hi petites diferències entre unes espècies i altres, encara que sense conseqüències rellevants.
Alguns cactus podrien fins i tot captar part del diòxid de carboni que exhalem durant el somni, encara que el seu efecte no és significatiu. És a dir, no hi ha una planta concreta capaç de transformar per si sola la qualitat de l'aire del dormitori ni de modificar de manera substancial el descans nocturn.
Arguments enfront del mite
La conclusió és clara: dormir amb plantes a l'habitació no és perjudicial. No consumeixen una quantitat d'oxigen capaç d'afectar l'organisme, no alteren el somni i no representen un risc respiratori en condicions normals. Al contrari, poden contribuir a crear una atmosfera més acollidora i relaxant, encara que sense que això equivalgui a un benefici clínic demostrat sobre el descans.
En un context en el qual circulen amb facilitat consells suposadament saludables que s'accepten sense contrast, convé tornar als arguments. I els arguments, en aquest cas, conviden a la tranquil·litat: les plantes no són enemigues del somni. Més aviat al contrari, poden conviure perfectament amb ell. Un mite domèstic molt repetit que s'esvaeix quan se sotmet a una explicació senzilla i a una comparació objectiva.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius