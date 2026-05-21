El Govern impulsa una campanya contra la pressió estètica: el 60% de les dones de menys de 25 anys se senten insatisfetes amb el seu cos
Pretén posar fre a un fenomen que minva l'autoestima i genera problemes de salut física i mental, sobretot en dones
ACN
El Govern ha impulsat una campanya per combatre la pressió estètica que pateixen especialment les dones i que en els darrers anys s'ha "amplificat" amb la proliferació de les xarxes socials. Segons l'enquesta Òmnibus de 2022, el 60% de les dones de menys de 25 anys s'han sentit insatisfetes amb el seu cos. Amb el lema 'La pressió estètica és tan real com la sents', la iniciativa pretén fer evidents les pressions per tenir "cossos prims, joves i que segueixen l'ideal de bellesa". En el cas dels homes, aquest fenomen promou la musculació. L'objectiu és modificar l'imaginari social i posar fre a aquesta tendència que provoca problemes de salut física i mental, com trastorns de la conducta alimentària, obsessió pel pes, o anorèxia i bulímia.
L’executiu català ha avisat que la pressió estètica no es limita a l’àmbit individual ni pot abordar-se únicament des de la responsabilitat personal. Ha apuntat que la reiteració d’aquests missatges, la seva normalització i la seva presència constant en diversos espais l’han convertit en un fenomen estructural.
“La pressió estètica ha existit sempre, però els mitjans de comunicació i, sobretot, les xarxes socials l’han amplificat, aconseguint que moltes persones s’emmirallin cada cop més en estàndards idealitzats, impossibles d’assolir”, ha indicat.
En aquest sentit, la campanya reprodueix missatges que moltes dones senten al llarg de la vida i que poden afectar l’autoestima i provocar problemes de salut física i mental.
En paral·lel a la campanya, l’Institut Català de les Dones ha presentat una exposició de sensibilització sobre la pressió estètica i una guia didàctica que es dirigirà a tota mena de públic, amb l’objectiu de visibilitzar aquesta forma de violència simbòlica, sensibilitzar sobre l’impacte en la salut mental i física, fomentar el pensament crític sobre els cànons de bellesa imposats i promoure la diversitat corporal, l’autoestima i l’acceptació de tots els cossos. La mostra consta de deu plafons i s’incorporarà al catàleg de l’Institut Català de les Dones, que inclou més de 50 exposicions itinerants que es presten a associacions de dones, ens locals, centres educatius i institucions.
Segons la primera onada de l’enquesta Òmnibus de la Generalitat (2022), el 60% de les dones de fins a 25 anys s’han sentit insatisfetes, alguna vegada, sovint o sempre, amb el seu cos quan es miren al mirall. La insatisfacció és clarament superior en dones que en homes. A més, un 32% s’han sentit malament per no trobar roba de la seva talla i un 27% s’han saltat àpats sense control mèdic per motius estètics.
Per altra banda, l’enquesta de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (2020-2021) ha revelat que el 47% de les noies d’entre 12 i 16 anys es volen aprimar i el 41% ha fet dieta pel seu compte sense supervisió. L’estudi de l’Institut de les Dones sobre entorns digitals ha mostrat que la pressió estètica s’amplifica a les xarxes. Així, més del 60% del contingut publicitari que reben les joves tracta de moda i bellesa, més del 70% ha vist anuncis de cirurgia estètica i el 56,7% sent pressió per assemblar-se als cossos ideals. A més, el 72,2% ha rebut comentaris sobre el seu físic o contingut sexual no desitjat, i el 58,8% ha patit insults o atacs masclistes.
