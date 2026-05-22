Les malalties de transmissió sexual aconsegueixen nivells rècord a Europa
El Centre Europeu de Control de Malalties destaca que en l'última dècada s'han quadruplicat els casos de gonorrea i s'han doblegat els de sífilis
EFE
Les malalties de transmissió sexual (MTS) han aconseguit anivellis rècord a Europa, impulsades pels augments de casos de gonorrea i sífilis, i la bretxa en test i prevenció ha augmentat, ha alertat aquest dijous el Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC).
Les últimes dades d'aquest organisme de referència de la Unió Europea (UE), corresponents a 2024, revelen que els casos de gonorrea i sífilis van aconseguir els nivells més alts en una dècada, la qual cosa mostra una transmissió sostinguda a través de múltiples països.
Les infeccions per gonorrea van augmentar un 303% des de 2015 fins a 106.331 casos, i les ocorregudes per sífilis es van duplicar en el mateix període fins als 45.577 casos.
La clamídia continua sent l'MTS més freqüent, amb 213.443 casos i es van registrar també 3.490 casos de limfogranuloma veneri, segons les dades de l'ECDC, que considera "urgentment necessàries" accions específiques per a prevenir un major contagi, inclòs entre dones en edat reproductiva.
Prioritzar la prevenció
"Si no són tractades, aquestes infeccions poden causar complicacions greus com a dolor crònic i infertilitat i, en el cas de la sífilis, problemes cardíacs o del sistema nerviós", va assenyalar en un comunicat el cap de la unitat de malalties de transmissió directa i prevenibles amb vacunes de l'ECDC, Bruno Ciancio. També va destacar que els casos de sífilis congènita gairebé s'havien duplicat entre 2023 i 2024, la qual cosa pot implicar complicacions per a tota la vida.
"Protegir la salut sexual continua sent senzill: usa condons amb les teves noves o amb múltiples parelles i fes-te un test si tens símptomes com a dolor, fluxos o una úlcera", va apuntar Ciancio.
Grups més afectats
Els homes que tenen sexe amb altres homes (MSM, per les seves sigles en anglès) són el grup més afectat, amb les pujades a llarg termini més acusades en gonorrea i sífilis, mentre que en les persones heterosexuals s'ha detectat un augment de la sífilis, especialment en dones en edat reproductiva.
"Revertir les tendències a l'alça en casos d'MTS requereix serveis de prevenció accessibles, accés més fàcil a test, tractaments més ràpids i una millor notificació a les parelles per a frenar la transmissió", adverteix l'ECDC.
Aquest organisme insta les autoritats sanitàries a actualitzar de manera urgent les seves estratègies per a les MTS i reforçar els sistemes de control per a monitorar millor l'impacte dels esforços de prevenció. "Sense accions decisives, és probable que continuïn les tendències actuals, augmentant les conseqüències negatives per a la salut i la desigualtat en l'accés a tractament", informa l'ECDC.
