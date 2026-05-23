Els minerals essencials pel bon funcionament del cos
Aquestes substàncies són imprescindibles per a molts processos vitals i les necessitem en petites quantitats
Alba Gutierrez
Els minerals essencials són substàncies imprescindibles per a molts processos vitals, el cos els necessita en petites quantitats per funcionar correctament.
Un dels més rellevants que podem trobar en aliments com les ametlles, anacards, el cacau pur i la civada, és el magnesi, que ens ajuda al bon funcionament del sistema nerviós, l’equilibri electrolític o l’estat ossi.
El potassi ens ajuda a regular la pressió arterial i la contracció muscular, és un bon aliat per prevenir rampes durant la pràctica esportiva i regula l’equilibri de líquids així com la funció nerviosa. El podem trobar en fruites, verdures, patates i llegums.
Altres com el fòsfor, que es considera un mineral clau en la formació òssia i dental i el metabolisme energètic es troben principalment en les llavors de cànem, carabassa i gira-sol.
El zenc, un mineral imprescindible pel sistema immunitari, la regeneració dels teixits i la cicatrització, el podem trobar en algunes llavors com les de carabassa i el sèsam i en fruits secs com els anacards.
El calci que té un paper destacat en la salut òssia, les dents i la contracció muscular es troben principalment en productes lactis i derivats i en altres aliments com els llegums (mongetes seques i cigrons), així com derivats de la soja i vegetals de fulla verda (espinacs, bledes, col Kale....).
En últim lloc, el ferro, és essencial per transportar oxigen a la sang i afavorir el bon funcionament del cervell i els músculs. És especialment important en dones en edat fèrtil i molt important per evitar l’anèmia, sobretot en adolescents. El trobem en aliments com la carn, llegums, Espinacs i verdures de fulla verda, fruits secs, cereals integrals... El ferro d’origen vegetal s’absorbeix millor combinat amb aliments que continguin vitamina C com tomàquets, cítrics, kiwis, maduixes...
En la infància i adolescència, són rellevants minerals com el calci, el ferro i el zenc per facilitar el creixement i el desenvolupament. A l’edat adulta, magnesi, potassi, ferro i calci ens aporten energia i ajuden a mantenir una bona salut i en la gent gran, calci, magnesi, zenc i potassi ajuden a mantenir els ossos forts i prevenir problemes de salut.
Una alimentació variada rica en fruites, verdures, llegums, fruits secs, llavors, cereals integrals, carn i peix, ens ajuda a obtenir un perfil de minerals complet.