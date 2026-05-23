Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pep GuardiolaJoan GarcíaNou pavelló ManresaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridVernissace
instagramlinkedin

Ment i cos

Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "Es pot construir una autoestima sòlida, flexible i saludable"

Sílvia Caballol: Creences que ens limiten

Sílvia Caballol: Creences que ens limiten

Sílvia Caballol

Sílvia Caballol

Sílvia Caballol

Manresa

Al llarg de la vida anem construint el que en psicologia anomenem creences fonamentals o creences nuclears: idees profundes, sovint inconscients, sobre qui som, com són els altres i com funciona el món. Aquestes creences constitueixen el nucli de la nostra identitat psicològica i estan estretament lligades a l’autoestima. De fet, hi ha una retroalimentació constant: la percepció que tenim de nosaltres mateixos influeix en la manera com actuem, i els resultats de les nostres accions tendeixen a confirmar —o a qüestionar— allò que ja creiem.

Aquest procés s’inicia molt d’hora: el feedback de pares, mestres, companys i altres figures significatives ens permet interioritzar missatges que, amb el temps, es converteixen en conviccions estables: «no soc prou capaç», «no estic a l’altura», «millor no destacar», «no es pot confiar en la gent» o «només mereixo respecte si tinc èxit». Quan els missatges predominants són negatius és fàcil que es configuri una autoestima fràgil i una mirada desconfiada o pessimista de la realitat.

Psicològicament, la manera com responem a preguntes com – «És el món un lloc segur o hostil?»– té un pes determinant en la configuració de les creences i llur repercussió sobre les nostres actituds quotidianes. La interpretació que fem de la realitat condiciona la nostra manera d’afrontar les dificultats. Davant d’un problema, podem reaccionar amb resiliència, serenor i esperança; o bé des del catastrofisme i l’anticipació dels fracassos. Una resposta o l’altra dependrà de les creences fonamentals que hàgim interioritzat al llarg del temps.

Aquestes creences es formen principalment en la infància i l’adolescència, quan encara no disposem de filtres crítics. Poden néixer d’experiències d’aïllament, discriminació o rebuig, d’haver-nos sentit invalidats per figures significatives, d’estils educatius excessivament autoritaris o sobreprotectors o de la percepció de no haver destacat mai en res. Tanmateix, no sempre cal una vivència traumàtica per desenvolupar creences desadaptatives: de vegades n’hi ha prou amb una manca sostinguda d’experiències positives, amb l’absència de reconeixement, d’afecte incondicional o de validació emocional.

A més, també podem adquirir creences de manera vicària, és a dir, interioritzant les pors, inseguretats i esquemes mentals dels adults de referència. Quan aquests no han resolt les mateixes dificultats, poden transmetre –involuntàriament– una visió limitada o negativa del món.

Amb el temps, aquestes creences poden cristal·litzar en forma de normes rígides i autoexigents («ho he de fer perfecte», «no puc fallar»), que aparentment ens protegeixen, però que, en realitat, perpetuen la inseguretat. Així, la persona pot acabar evitant situacions de canvi o creixement per por que es confirmin les mateixes pors.

Notícies relacionades

La bona notícia és que les creences fonamentals no són immutables. A través de la presa de consciència, la revisió crítica i noves experiències emocionals correctives, és possible transformar-les i construir una autoestima més sòlida, flexible i saludable.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
  5. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  6. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
  7. Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
  8. El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare

Metgessa víctima d'una agressió explica el cas: "Van arribar els crits i els insults, fins que em va voler picar"

Metgessa víctima d'una agressió explica el cas: "Van arribar els crits i els insults, fins que em va voler picar"

Professionals de salut de les comarques centrals van denunciar una agressió cada dia el 2025

Professionals de salut de les comarques centrals van denunciar una agressió cada dia el 2025

El Club de Dards Sant Fruitós de Bages gestionarà el bar de les piscines municipals durant tot l’any

El Club de Dards Sant Fruitós de Bages gestionarà el bar de les piscines municipals durant tot l’any

Alumnes d’Ampans visiten les instal·lacions del diari Regió7

Alumnes d’Ampans visiten les instal·lacions del diari Regió7

Prop de 270 alumnes de Súria participen en una acció de neteja a l’entorn del riu Cardener

Prop de 270 alumnes de Súria participen en una acció de neteja a l’entorn del riu Cardener

La FUB posa de llarg el «Model DO» de l’economista manresà Marc Bernadich

La FUB posa de llarg el «Model DO» de l’economista manresà Marc Bernadich

Coworking rurals de la Cerdanya, Alt Urgell, Bages, Anoia i Lluçanès estan de festa

Coworking rurals de la Cerdanya, Alt Urgell, Bages, Anoia i Lluçanès estan de festa

Gran Canària-Baxi Manresa: Un darrer desplaçament amb moltes implicacions a la classificació

Gran Canària-Baxi Manresa: Un darrer desplaçament amb moltes implicacions a la classificació
Tracking Pixel Contents