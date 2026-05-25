La impulsivitat i les emocions en les addiccions
Arran del cas d’una persona jove que ha estat addicta a les drogues els darrers anys, i de la mateixa visió que aquesta explicava de com s’ha sentit i de com ho ha viscut, he volgut fer aquesta píndola explicativa des d’una mirada externa, professional i amb una mirada oberta d’aquests casos, que tot i ser vivències molt personals per cadascú d’ells, són situacions molt comunes en gran part de les persones addictes.
Les addiccions són malalties, greus, amb comportaments molt característics, com són les compulsions, les desregulacions emocionals i la dependència.
Les conductes compulsives són actuacions ràpides i poc reflexives on no es valoren les conseqüències derivades dels nostres comportaments. En l'àmbit clínic són alteracions de les zones cerebrals encarregades de frenar els impulsos i valorar les conseqüències directes, que inhibeixen la capacitat de planificació i la gestió emocional. Bàsicament, es prenen decisions basades en la immediatesa, i que s’agreugen a mesura que aquest consum es fa de forma continuada.
La desregulació emocional apareix quan a la persona li costa gestionar adequadament el que sent. Comporten reaccions intenses i desmesurades, canvis d’humor ràpids i dificultats per calmar-se en un temps prudencial. En l’àmbit clínic també s’associa a alteracions en l’amígdala i l’escorça prefrontal, alhora que certs desequilibris de la serotonina o la dopamina.
Ambdues característiques interfereixen molt negativament en la seva vida diària, comportant-los inestabilitat, dificultats en el rendiment laboral o acadèmic, aïllament, conflictes interpersonals i conductes perilloses, com n’és el consum de drogues.
Es parla molt de les addicions, ja que acaben sent una conseqüència molt visible a escala personal i social, si bé no es parla tant de la seva fase prèvia, que està altament relacionada amb la impulsivitat i la mala gestió de les emocions com a factors que predisposen perillosament aquests comportaments addictius.
Entre diverses consultes científiques realitzades per a fer l’article, un estudi científic de les Illes Balears, de l’any 2025 (Impulsivitat, desregulació emocional i conductes addictives en joves adults – Castaño Martínez, Yasmina), explica que al nostre país, la falta de control dels impulsos i les dificultats d’accés a estratègies de regulació emocional es relacionen pràcticament amb totes les conductes addictives avaluades en joves adults entre 18 i 29 anys.
Aquesta evidència clara en la relació directa entre la desregulació emocional i les conductes impulsives amb les addiccions, que molts professionals observem diàriament a les nostres consultes, és real i a més està avalada per nombrosos estudis científics.
En aquells moments en què una emoció intensa porta la persona a actuar sense pensar en les seves conseqüències, no són conductes escollides voluntària ni deliberada, sinó que són símptomes clínics deguts a diverses afectacions Neuropsicològiques (hiperactivació de l’amígdala i menor connectivitat funcional amb el còrtex prefrontal) que cal tenir molt en compte a l’hora de preparar intervencions psicològiques per les persones, especialment joves, que pateixen addiccions.
Entendre correctament aquesta correlació de símptomes, a l'hora de preparar les sessions de psicoteràpia, permetrà contribuir a la prevenció de les recaigudes i consolidar la desintoxicació.
No hem de parlar de joves perduts pel camí, sinó de camins mal enfocats que cal ajudar a redirigir.
