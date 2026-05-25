Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
En l'estudi s'han trobat productes de molt bona qualitat, però també algun que no compleix amb el nivell de protecció solar que promet
Oriol García Dot
Ara que està a punt d'arribar l'estiu, també s'acosta el moment de gaudir del sol. Però per a poder ser a la platja o piscina sense risc és molt important estar protegit amb un producte solar adequat a la nostra pell. L'OCU ha analitzat 29 cremes solars corporals d'alta i molt alta protecció, per a tota la família, i ja ha revelat els resultats.
Enguany l'OCU ha centrat el seu estudi en els productes amb un SPF 50/50+, que són protectors corporals per a ús familiar, tant per a nens com per a adults. Entre ells s'han trobat productes de molt bona qualitat, però també algun que no compleix amb el nivell de protecció solar que promet.
Proves en el laboratori
Segons aquesta organització, "en el laboratori es duen a terme proves per a esbrinar si protegeixen enfront de la radiació ultraviolada de tipus UVB i de tipus UVA. És important destacar que es tracta d'un estudi en el qual els envasos es cobreixen amb adhesius opacs perquè ni els voluntaris ni els analistes i tècnics del laboratori sàpiguen de quin producte es tracta. Cada producte es prova amb un mínim de 10 i un màxim de 20 resultats vàlids, en funció de les necessitats estadístiques".
Aquest estudi es compon de diverses categories per a arribar a la valoració final. Les categories són: una valoració de l'etiquetatge i composició, unes proves d'ús, mesurar l'impacte ambiental dels ingredients, mesurar l'impacte ambiental de l'envàs i, finalment, calcular la valoració final.
28 productes compleixen el que prometen
L'OCU ha afirmat que "en conjunt, el millor dels protectors analitzats és Apivita Sun Safe Infantil 50, un protector en esprai. El millor valorat en el test d'ús és Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+ i també destaquen per la seva bona qualificació l''estic' Mustela Estic Solar Alta Protecció SPF 50 i Decathlon Esprai Solar Activi SPF 50".
Els resultats han evidenciat que tots els productes analitzats garanteixen la protecció declarada, excepte Heliocare 360è Fotoprotector Pediatrics Mineral SPF 50+, que no arriba al nivell de protecció solar anunciat en l'etiqueta, tant en la protecció UVB com en la protecció UVA. Per tant, protegeix del sol però no tant com promet. D'altra banda, els 28 productes restants sí que compleixen pel que fa a la protecció indicada, encara que alguns presenten aspectes millorables en la informació de l'etiquetatge.
Equip professional multidisciplinari
Segons expliquen en un article, l'equip de treball de l'OCU implicat en aquest estudi està integrat per professionals com a farmacèutics i químics. "Aquests professionals compten amb el suport d'advocats i periodistes especialitzats, és a dir, és un equip professional multidisciplinari qui treballa la informació obtinguda de l'estudi per a comunicar els resultats als consumidors i ajudar-los en la seva elecció", segons assegura l'OCU.
Els professionals han seleccionat productes entre les marques més venudes del mercat. En l'estudi hi ha productes de venda en farmàcia, en supermercats i hipermercats i en perfumeries. També s'han recollit productes de diferents formats i grandàries i amb diferent factor de protecció, ja siguin d'ús general, per a la pell dels nens o per a ús facial.
