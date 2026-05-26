Millora de condicions
Els MIR anuncien una vaga indefinida des del setembre: «No som mà d’obra barata»
L’Associació MIR España es queixa que, durant anys, els residents «han sostingut gran part de l’activitat assistencial sota condicions cada vegada més difícils»
Parlen de jornades excessives, dependència estructural de les guàrdies o pèrdua progressiva de poder adquisitiu
Emoció en la primera jornada d'adjudicació de places MIR: «Hi ha molt nervis, perquè han sigut molts mesos d'esforç»
Nieves Salinas
L’Associació MIR España (AME) ha anunciat aquest dimarts la seva intenció de promoure una vaga indefinidade metges residents a partir del setembre «si no hi ha avanços reals i verificables» amb el Ministeri de Sanitat. «Els MIR no podem continuar sostenint el sistema a costa del nostre esgotament», indiquen en un comunicat que es llança en plena fase final d’adjudicació de places que finalitza aquest 27 de maig. «No som mà d’obra barata. Som metges en formació. Som part essencial del sistema. I sense nosaltres, el sistema no se sosté», indiquen els residents.
«Durant anys els metges interns residents hem sostingut gran part de l’activitat assistencial sota condicions cada vegada més difícils: jornades excessives, sobrecàrrega, dependència estructural de les guàrdies i pèrdua progressiva de poder adquisitiu i qualitat formativa», assenyala AME en un document en el qual realitzen la seva exposició de motius per anar a l’atur.
Mesures reals
«Malgrat mesos de mobilitzacions, concentracions i jornades de vaga, continuem observant una absència de mesures reals i una falta de voluntat negociadora suficient per abordar els problemes estructurals que afecten el nostre col·lectiu», es queixa AME.
L’associació dona un marge de tres mesos perquè el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes presentin una proposta de negociació. AME adverteix que només s’aturarà la mobilització si es produeixen «avenços reals» a les taules de diàleg.
Les jornades
«La realitat és evident. A molts hospitals, una part fonamental de l’activitat sanitària depèn de la voluntarietat, de l’autoconcertació i de metges que arriben a realitzar setmanalment jornades de 80 o fins i tot 90 hores. Cap empresa toleraria un model sostingut sobre aquest nivell de sobreesforç permanent sense assumir responsabilitats directes. No obstant, a Sanitat s’ha normalitzat durant massa temps. No estem parlant únicament de condicions laborals, estem parlant de seguretat clínica o qualitat assistencial», apunten els residents.
Entre les reivindicacions que figuren al document apareixen una limitació efectiva de la jornada setmanal; la implementació d’un registre real i transparent del temps de treball per evitar els excessos horaris no computats; un pla per a la reducció progressiva de les guàrdies i el final de la dependència d’aquestes per arribar a un salari digne. També, l’homogeneïtzació de les retribucions entre les diferents comunitats autònomes per evitar greuges comparatius.
A més, demanen la protecció del temps dedicat a la formació dins de la jornada ordinària; garantir una supervisió real per part d’adjunts, especialment en àrees crítiques com els serveis d’Urgències; millorar les condicions de descans, el respecte a les lliurances postguàrdia i facilitar la conciliació de la vida personal i laboral.
A l’abril, AME exigia la dimissió de la ministra de Sanitat, Mónica García, «per la seva responsabilitat política en el deteriorament de la Formació Sanitària Especialitzada, per la gestió del procés MIR 2025/2026». La titular de Sanitat, per la seva banda, que s’abordarà la modificació del reial decret que regula la relació laboral especial dels residents amb l’objectiu d’actualitzar les seves condicions a la realitat actual.
