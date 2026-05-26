A Catalunya
Els refredats comuns i les al·lèrgies arriben a l’atenció primària: «Estem veient quadres vírics de les vies respiratòries altes»
Mal de coll, congestió nasal i tos lleu són símptomes freqüents que es veuen aquests dies als centres de salut
B. Pérez
Els centres d’atenció primària (CAP) de Barcelona estan veient un augment dels refredats comuns, amb símptomes com tapament del nas i mal de coll. «Estem veient quadres molt banals, que no són greus. I s’ajunten aquests quadres vírics amb altres relacionats amb irritacions per al·lèrgens de plantes i arbres», explica el metge de família Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).
El Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) situa el rinovirus —el virus del refredat comú— com el que més circula en aquests moments al territori. El rinovirus és present en el 50,5% de les mostres analitzades entre el 18 i el 24 de maig, seguit de l’adenovirus (8,7%), la parainfluença (7,8%) i l’enterovirus (6,8%). En la població pediàtrica, l’adenovirus és el virus més freqüent, detectat en el 46,4 % de les mostres positives.
El rinovirus és el virus que causa la majoria dels refredats comuns. Normalment causa mocs, congestió nasal, esternuts, mal de coll, tos lleu i malestar general. A vegades també febre baixa, mal de cap o empitjorament de l’asma. «Probablement s’estan solapant les dues coses: els pòl·lens i els rinovirus», assenyala el doctor Mestres Lucero, que treballa al CAP Sanllehy de Barcelona.
«Al centre de salut estem veient quadres de les vies respiratòries altes, nas tapat i mal de coll. I també rinitis al·lèrgica. I algunes dècimes, però no febre alta», explica aquest metge, que creu que en els pròxims dies es veuran més «quadres vírics» com aquests perquè a Barcelona els dies passats van ser festa i la gent va acudir menys al CAP.
A més, el doctor Mestres Lucero assenyala que ara arriba un període en què comencen a funcionar els aires condicionats, cosa que afecta les «mucoses» de la gent. «Depèn també de si plou o no i de si el nostre sistema immunològic està o no actiu. Estem en un període de transició i aquests dies ha fet molta calor i la gent ha començat a posar aires condicionats», assenyala.
No hi ha, malgrat tot, una saturació de l’atenció primària a causa d’aquests processos catarrals. «Sí que hi ha una cronificació de la falta de professionals. Ara arriben les vacances d’estiu i serà complicat perquè no es cobreixen totes les places i l’exigència és la mateixa», recorda aquest metge. «Els quadres vírics, en tot cas, no ens estan desbordant i són els típics d’aquesta època de l’any», conclou.
