El treball de recerca d'un estudiant de Sant Fruitós sobre memòria i alzheimer arriba a la conferència Barcelona-Pittsburgh
L’alumne de la Salle Manresa Jordi Holgado Saeta rep el reconeixement del Premi Lluís Tárraga sobre alzheimer i demències pel seu treball de recerca de segon de Batxillerat
“No sabia per on començar”, explica el santfruitosenc Jordi Holgado Saeta quan recorda els inicis del treball de recerca que l’ha acabat portant a guanyar el premi Lluís Tárraga. Després dels dubtes inicials, i la seva clara vocació per la ciència, la memòria li va venir al cap, i no en sentit literal, sinó que aquesta va ser el focus de la seva recerca.
Temps d’Oblidar; influència dels hàbits de vida i prevenció del deteriorament cognitiu i de l’Alzheimer és el títol del projecte que l'ha portat a imposar-se en la convocatòria de la IV edició. El jove estudiant de l’institut la Salle de Manresa no només ha guanyat la dotació econòmica que comporta el premí sinó que també ha tingut l’oportunitat de presentar el treball a la conferència internacional Barcelona–Pittsburgh.
El reconeixement el va portar per sorpresa i Holgado recorda que tot va ser molt ràpid “al cap de dues setmanes vaig rebre un correu on em van comunicar que m’havien seleccionat”. Explica que no coneixia abans el premi, que tot va ser perquè un amic seu, el també bagenc Joel Prades, havia sigut l’anterior guanyador de l’edició 2025 i li va parlar sobre aquest. “Ha estat un punt de suport important i un gran orientador per la realització del treball” afegeix Jordi Holgado.
Què és el premi Lluís Tárraga?
Impulsat per l’Alzheimer Center Barcelona (Ace), el premi és un dels reconeixements més rellevants per als estudiants de segon de batxillerat que elaboren el seu treball de recerca en l’àmbit de l’Alzheimer i les demències. L’objectiu del premi Lluís Tárraga és apropar el coneixement sobre aquestes malalties als estudiants, reconèixer la tasca dels docents i impulsar l’interès dels joves per la recerca més enllà de l’aula.
Aquest any, a més, també s’ha celebrat la conferència Barcelona-Pittsburgh, un referent en el camp de la demència. La trobada, que se celebra cada dos anys, reuneix experts de prestigi científic internacional i ha suposat una gran oportunitat per a Holgado, que hi ha pogut presentar el seu treball.
“Em vaig espantar en un principi perquè em pensava que la presentació l’havia de fer en anglès i no tenia gaire temps per preparar-me-la” recorda rient i afegeix “quan ho vaig demanar em van dir que no feia falta, que la podia fer també en castellà, però la situació imposava igualment perquè vaig parlar davant d’aproximadament 200 persones”.
Com ha sigut la realització del treball?
El premiat comunica “en el treball el que he volgut fer és analitzar en un estudi estadístic, quines són les variables del dia a dia (alimentació, esport, estrès…) que poden ser un factor protector o perjudicial per al desenvolupament de problemes de memòria com l’Alzheimer”.
En acabar la part teòrica, tenia molt clar que volia anar un pas més enllà amb la pràctica “vaig anar descartant idees, però el que sabia era que no volia fer una simple enquesta, volia treure uns resultats segurs”.
El jove de Sant Fruitós de Bages va extreure resultats amb dos formularis, un de memòria certificat per una neuropsicòloga i un sobre hàbits del dia a dia. “Impartia els formularis de manera presencial, amb una durada aproximada de 45 minuts per persona. Hi vaig dedicar moltes hores perquè volia resultats rigorosos”.
En els tests hi havia un moment en què sense que la persona ho sabés Holgado cronometrava que passessin 15 minuts exactes. Una vegada aquests havien passat, preguntava sobre unes paraules que havia mencionat anteriorment per veure la capacitat de memòria del participant.
La mostra va ser en un total de 44 participants i els resultats obtinguts per l'estudiant suggereixen que determinats factors relacionats amb l'estimulació cognitiva i l'estil de vida poden tenir una influència significativa sobre la memòria. Factors com l'edat, l'estat d'ànim, l'escolaritat, la lectura i l'entorn familiar mostren una correlació amb la capacitat de recordar.
Holgado Saeta agraeix l’acompanyament de la seva tutora i el cap d’estudis de la Salle i explica que ara es troba centrat en la selectivitat. Té molt clar que el seu objectiu és poder entrar al grau en Medicina a la Universitat de Barcelona. “Faci el que faci en un futur, ha de ser relacionat amb les ciències” diu.
