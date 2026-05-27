Salut femenina i esport amateur: Per què ens costa tant fer-nos una revisió mèdica?
La infermera MªJesús Cifuentes, referent en revisions medicoesportives al CIMETIR de la Clínica Sant Josep, explica com s’adapta la revisió esportiva a la fisiologia i l’etapa vital de la dona
Cada vegada són més les dones que fan el pas de calçar-se les vambes per sortir a córrer, apuntar-se al gimnàs, pedalar o fer llargues caminades. El boom de l'esport femení —tant amateur com recreatiu— és una realitat indiscutible. Però, aquesta gran onada de motivació amaga una realitat preocupant: mentre que el nombre de dones esportistes no para de créixer, la tendència a fer-se controls mèdics previs continua sent minoritària. Moltes sumen quilòmetres i intensitat als seus entrenaments sense comprovar primer com està el seu organisme.
La Mª Jesús Cifuentes, infermera referent en revisions medicoesportives del CIMETIR de la Clínica Sant Josep de Manresa, afirma que “Existeix el fals mite que les proves d'esforç i els controls mèdics estan reservat de manera exclusiva per a atletes professionals que busquen esgarrapar segons al cronòmetre.” Però les dones també hem de conèixer els nostres límits, prevenir riscos i potenciar el nostre rendiment amb la màxima seguretat.
Què és una revisió medicoesportiva?
Més enllà d'un certificat, una revisió medicoesportiva és una valoració integral i personalitzada de l’estat de salut de la persona que practica o vol començar a practicar exercici físic. Encara perdura el fals mite que només els atletes professionals han de passar les proves d'esforç i els controls mèdics. La realitat, tal com adverteix la Mª Jesús Cifuentes, és ben diferent: "la revisió és molt aconsellable per prevenció i aptitud física i és de vital importància perquè hi ha molts esportistes amateurs que tenen una càrrega de treball físic molt elevada i no en són realment conscients."
Revisió esportiva en dones: com impacta el cicle menstrual?
Tot i que el protocol d'una revisió és equivalent per a homes i dones, són les diferències fisiològiques i les diferents etapes del cicle vital de la dona les que fan que el control mèdic s'hagi d'adaptar estretament a la salut femenina.
L'enfocament de la salut femenina varia notablement al llarg de la vida, començant per la preadolescència i la joventut, una etapa on s’ha d¡avaluar el comportament del cicle menstrual. En aquestes edats, són freqüents les síncopes per anèmia o la hipotensió, però a més, una amenorrea o absència de regla de més de tres mesos de durada pot alertar d'un estat de sobreentrenament.
Durant els períodes del postpart i la menopausa, moltes dones experimenten una pèrdua notable de la musculatura pelviana i abdominal. Aquesta debilitat pot comportar incontinència urinària davant d'esforços d'impacte habituals en l'esport, com ara córrer o aixecar pesos. Per sort, una detecció a temps en la revisió mèdica permet prescriure exercicis específics per al sòl pelvià —una musculatura totalment entrenable i recuperable— o exercicis hipopressius orientats a reforçar amb seguretat tota la zona del core i l'abdomen. Per això, com indica la Mª Jesús Cifuentes, “hi ha molts estudis que demostren els beneficis de la pràctica esportiva en la salut femenina. A mesura que ens anem fent grans hi ha unes altres necessitats d’activitat física i ens hem d’anar adaptant i, per això, cal fer una revisió esportiva per veure d’on partim i quines condicions físiques tenim per veure la nostra capacitat de millora."
Com és una revisió medicoesportiva completa al CIMETIR?
El circuit de revisions que es duu a terme al CIMETIR de la Clínica Sant Josep està dissenyat amb una metodologia exhaustiva i transversal per garantir que el cos està preparat per respondre correctament a l’esforç físic que es vulgui practicar. Aquest procés comença amb una completa història clínica i esportiva on es recullen els antecedents personals, familiars, hàbits, nutrició i situació actual de la pacient, introduint-hi preguntes guia adaptades específicament segons el seu sexe. A continuació, es realitzen les mesures antropomètriques de pes, talla, envergadura i composició corporal (greix, múscul i os) seguides d'una prova dinamomètrica per avaluar la força explosiva en mans i cames, i d'una espirometria que determina la capacitat respiratòria en repòs.
També inclou una exploració física integral que inclou l'auscultació cardíaca i respiratòria, i una valoració profunda de l'aparell locomotor, la flexibilitat, la força abdominal i la morfologia de la columna, els malucs, els genolls i els peus. Finalment, es fa un electrocardiograma en repòs per establir la funció cardíaca basal i es tanca el circuit amb una prova d'esforç o ergometria que és completament individualitzada, monitorada aplicant diferents protocols segons l'edat i la disciplina esportiva. En acabar, el metge especialista ofereix les dades de l’estudi i s’analitzen els resultats per poder oferir els consells de salut, prevenció i rendiment òptims per aquella persona.
Podeu consultar tots els serveis mèdics del CIMETIR i demanar la vostra cita per a la teva revisió medicoesportiva a la pàgina web oficial de la Clínica Sant Josep de Manresa o bé a través del telèfon 93 872 49 31.
