Salut pràctica
T’han trucat després de la mamografia? En la majoria de casos no vol dir càncer
A Catalunya, en 94% de les participants la mamografia surt normal o amb troballes clarament benignes; en 60 de cada 1.000 dones calen proves addicionals, però només en 5 d’aquests casos s’acaba diagnosticant un càncer
Una de les situacions que genera més angoixa és rebre una trucada o una nova cita després d’haver-se fet la mamografia. El pensament automàtic acostuma a ser el pitjor, però les dades del programa català ajuden a posar context. Canal Salut explica que en la gran majoria de casos, un 94%, el resultat és de normalitat o bé mostra una alteració clarament benigna, i aquesta informació s’envia directament per carta. En la mateixa comunicació també s’indica quan es tornarà a convidar la dona, habitualment al cap de dos anys.
Els dubtes apareixen quan la mamografia no és prou clara. Això passa en 60 de cada 1.000 dones que es fan la prova. En aquests casos, el centre es posa en contacte amb la pacient per programar proves addicionals, que poden ser una altra mamografia, una ecografia i, amb menys freqüència, una biòpsia amb agulla o una biòpsia quirúrgica. La paraula clau aquí és “complementàries”: serveixen per confirmar o descartar si hi ha realment una lesió preocupant.
I aquí arriba la dada que més tranquil·litat pot donar: en la gran majoria d’aquests casos, les proves addicionals descarten que hi hagi càncer. Segons Canal Salut, només en 5 de les 60 dones cridades per ampliar l’estudi s’acaba confirmant un diagnòstic de càncer. Això és el que es coneix com a fals positiu: una mamografia inicial que obliga a mirar millor una troballa que finalment no és un tumor.
Ara bé, l’altra part important del missatge és no banalitzar l’avís. Si et truquen, cal anar-hi i completar l’estudi. Quan el càncer es detecta en programes de cribratge, la majoria es troben en fases inicials, de mida petita i localitzats a la mama. Canal Salut destaca que un de cada tres càncers detectats al programa fa menys de 10 mil·límetres, un fet que amplia les opcions terapèutiques i facilita tractaments menys agressius.
També convé recordar que una mamografia normal no és una garantia absoluta. El mateix Departament de Salut admet que alguns càncers poden no veure’s a la prova i calcula que això pot passar aproximadament a 1 de cada 1.000 dones participants. Per això, encara que el resultat hagi estat correcte, si apareix un bony, canvis en la pell, secreció del mugró o alguna altra anomalia, s’ha de consultar el metge o la ginecòloga sense esperar a la pròxima convocatòria.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle