Espanya rep una vacuna experimental japonesa contra l'hantavirus
La Comissió Europea facilita dosis de favipiravir, considerat el candidat "més plausible" per l'ús en assaigs clínics
ACN
Espanya rebrà les primeres dosis d'una vacuna contra l'hantavirus per tractar els pacients o fer proves clíniques, com ha anunciat la Comissió Europea aquest dijous. Brussel·les també facilitarà aquests vaccins a França i als Països Baixos, tot i que ha assenyalat que "actualment, no hi ha medicines o vacunes aprovades" per tractar la malaltia o per la seva prevenció. L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha identificat favipiravir, una vacuna experimental japonesa, com el candidat "més plausible" per l'ús en assaigs clínics o protocols d'ús compassiu. La comissària europea d'Ajuda Humanitària i Gestió de Crisis, Hadja Lahbib, ha dit que la "solidaritat i l'acció ràpida salven vides".
Els estats membres disposen de 1.400 pastilles de favipiravir facilitades als estats membres. La Comissió ha informat en un comunicat que es tracta d'una "donació" per part de la farmacèutica japonesa, Fujifilm per "la forta" relació entre la Unió Europea i el Japó en termes de preparació i resposta a emergències mèdiques.
Lahbib ha dit que aquest nexe ha permès "assegurar ràpidament l'accés" a tractaments contra l'hantavirus que poden salvar les vides dels pacients europeus.
Des de l'inici del brot d'hantavirus a bord del vaixell holandès M/V Hondius, la Comissió ha estat en "constant" contacte amb els estats membres. Brussel·les ha defensat el seu paper a l'hora d'assegurar l'accés a potencials medicaments i ha facilitat l'enviament als països que ho han sol·licitat, en aquest cas: Espanya, França i els Països Baixos.
A banda, l'executiu comunitari ha anunciat que estan preparant contractes públics per assegurar dosis addicionals en cas que es confirmessin nous casos en les pròximes setmanes.
