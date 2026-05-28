Un estudi avisa que 3 de cada 10 professionals del sector sanitari a Europa podria estar exposat a riscos cancerígens

El treball apunta la radiació, les emissions de gasos de motors dièsel i els productes químics com a principals factors

Un metge atén un pacient / Agències

ACN

Barcelona

Un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha revelat que gairebé 3 de cada 10 professionals del sector sanitari i sociosanitari a Europa han estat exposats a factors de risc de càncer durant la seva última setmana laboral. La recerca, publicada a ‘European Journal of Public Health’, ha identificat com a principals riscos la radiació ionitzant, les emissions de motors dièsel i la radiació ultraviolada solar, així com productes químics com el formaldehid i el benzè. L’estudi també ha detectat diferències de gènere en els nivells d’exposició i ha remarcat la necessitat de reforçar les estratègies de prevenció en el sector.

L’exposició a factors de risc de càncer al lloc de treball continua sent una causa de malaltia important i prevenible a Europa. La recerca de l'ISGlobal s’ha basat en l’Enquesta sobre l’Exposició dels Treballadors de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball. Es tracta de la primera del seu tipus a Europa i ha recopilat informació detallada dels professionals sobre les seves tasques, les circumstàncies d’exposició i l’ús de mesures de protecció per estimar l’exposició probable a 24 factors de risc de càncer.

Així, ha inclòs 24.402 entrevistes telefòniques realitzades entre 2022 i 2023 a treballadors i treballadores de Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Irlanda i Espanya. Dels participants, 3.041 treballaven en el sector sanitari i sociosanitari, un àmbit que representa aproximadament l’11% de la força laboral de la Unió Europea.

Els resultats han mostrat que el 29,5% dels professionals d’aquest sector van estar exposats almenys a un factor de risc de càncer avaluat durant l’última setmana laboral, mentre que el 7,8% van estar exposats a dos o més.

Factors de risc

Entre els factors de risc més freqüents s’han detectat la radiació ionitzant (7,4%), les emissions de motors dièsel (6,2%) i la radiació ultraviolada solar (6,1%). Segons el treball, el personal pot estar exposat a la radiació ionitzant en treballar amb màquines que utilitzen raigs X o radioisòtops; a les emissions de motors dièsel mitjançant l’ús de vehicles impulsats per dièsel; i a la radiació ultraviolada solar a través del treball a l’aire lliure. També s’han registrat exposicions rellevants a productes químics com el formaldehid (5,2%) i el benzè (4,8%).

Pel que fa als nivells d’exposició, el formaldehid (2,3%) i l’òxid d’etilè (2,0%) han estat els agents més comuns en nivells d’exposició elevats. L’estudi també ha identificat exposicions combinades, com les emissions de dièsel juntament amb la radiació solar, o l’exposició simultània a formaldehid i òxid d’etilè.

“L’anàlisi també ha revelat diferències de gènere: els homes mostren una prevalença més alta d’exposició (35,7%) en comparació amb les dones (26,1%)”, ha afirmat Muhammad Waseem Khan, investigador d’ISGlobal en el moment de l’estudi i primer autor de la recerca.

“Malgrat la seva rellevància, els riscos associats a l’exposició a carcinògens en el sector sanitari i sociosanitari han estat històricament menys visibles que en altres sectors econòmics”, ha assenyalat Michelle Turner, investigadora d’ISGlobal i autora sènior de l’estudi. Ha afegit que la recerca també ha revelat “la necessitat de desenvolupar estratègies de prevenció adaptades a les condicions de treball reals en aquest sector”.

