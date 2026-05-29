"L'abc de la calor": el manual de la Conselleria de Salut per a sobreviure a aquest estiu
Beure aigua, l'aire i mantenir la casa fresca són les recomanacions essencials
Regió7
Després dels últims dies d'altes temperatures, sembla que les onades de calor arriben per a quedar-se i cada vegada seran més freqüents a Catalunya. Davant aquesta situació, el Departament de Salut ha posat en marxa una nova campanya sota el lema 'L'abc de la Calor', que proposa diferents consells a través dels mitjans, les xarxes socials i la web del departament per a un estiu menys vergonyós i més segur en el qual destaquen tres pilars: beure aigua, l'aire i mantenir la llar fresca.
A les portes d'un nou període estival, la Generalitat insisteix en la necessitat de reforçar els hàbits de prevenció, especialment per a les persones majors, els nens i les persones amb malalties cròniques que són les més vulnerables, encara que subratlla que la calor pot afectar qualsevol persona.
En l'exterior, es recomana buscar espais frescos i protegits del sol, caminar per l'ombra i prendre l'aire en llocs que siguin considerats refugis climàtics sempre que sigui possible. També és essencial hidratar-se amb freqüència, encara que no es tingui set. En l'entorn domèstic, és necessari mantenir l'habitatge fresc abaixant les persianes durant el dia i ventilant a la nit.
Consells pràctics contra la calor
Per a lluitar contra la calor, Salut recomana una alimentació lleugera: beure aigua amb freqüència, evitar l'alcohol perquè augmenta la deshidratació, les begudes amb cafeïna i apostar per menjars lleugers, optant per la verdura, fruita i hortalisses que contenen molta aigua i prescindir de plats molt calents o amb moltes calories.
A més també aconsella protegir-se de la calor en l'exterior, per la qual cosa desaconsella sortir al carrer en les hores de més calor, les gestions o les compres és millor fer-les d'hora al matí o al capvespre que són els períodes més frescos del dia.
Si la persona treballa a l'aire lliure, ha de cobrir-se el cap amb una gorra o barret i beure més aigua de l'habitual. Si fa esport, aquest ha de ser practicat en les hores més fresques del dia.
En paral·lel, si la persona no té a casa ventilador o aire condicionat, Salut aconsella passar almenys un parell d'hores en espais frescos com a biblioteques o centres comercials. També recomana mullar-se constantment, dutxar-se amb freqüència i banyar-se en la mar o en la piscina.
La conselleria recomana també visitar cada dia a familiars o persones majors que visquin soles per a comprovar que estan bé i s'hidraten. Els nens, persones majors i persones amb malalties cròniques poden deshidratar-se sense notar la set. "En el cas de les mascotes, treure-les a passejar en les hores més fresques i assegurar-se que tenen aigua i estan en l'ombra", afegeix Salut.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries