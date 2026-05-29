Quins beneficis aporten els probiòtics i com fer un bon ús d'ells
Cristina Garay Navajo (EFE) | Regió7
Qui no s'ha sentit inflat alguna vegada havent dinat? O ha patit dolor abdominal, nàusees, pesadesa estomacal i desajustaments a l'hora d'anar al servei. Probablement gairebé tota la població. I per a poder fer front a aquestes afeccions i evitar possibles complicacions existeixen els probiòtics, microorganismes vius que aporten beneficis per a la salut.
Els probiòtics estan formats principalment per bacteris i determinats llevats, moltes d'elles conviuen en la nostra microbiota intestinal, per la qual cosa la seva funció principal és ajudar a mantenir l'equilibri de la microbiota.
Així ho ha explicat la doctora María Argente Pla, membre de l'àrea de nutrició de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN), coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Digestiva, el divendres 29 de maig.
Quants tipus existeixen i quins beneficis aporten
La doctora María Argente Pla aclareix que existeixen molts tipus de probiòtics que aporten diferents beneficis, però que no tots serveixen per al mateix. “Els efectes depenen del cep concret i de la quantitat administrada”, puntualitza.
Cada tipus de probiòtic té les seves funcions específiques i es nomenen pel seu gènere, la seva espècie i el seu cep. Els més coneguts són els que pertanyen als gèneres ‘Lactobacillus’, ‘Bifidobacterium’ i ‘Saccharomyces’.
“És fonamental diferenciar-los, ja que els beneficis demostrats científicament depenen del cep concret. A l'hora de recomanar un probiòtic, l'ideal és individualitzar segons l'objectiu clínic", destaca l'especialista.
D'altra banda, aquests microorganismes vius aporten infinitat de beneficis en l'àmbit intestinal, en la salut digestiva, entre els quals destaquen cinc:
Ajuden a restaurar la microbiota intestinal després de tractaments antibiòtics.
- Poden disminuir la durada d'algunes diarrees infeccioses.
- Milloren uns certs símptomes digestius funcionals (digestió abdominal).
- Alguns contribueixen a reforçar la barrera intestinal i modular la inflamació.
- Determinats ceps podrien ajudar a millorar la tolerància digestiva i el benestar general.
L'especialista de la SEEN ressalta la investigació que s'està desenvolupant sobre el paper dels probiòtics i els seus possibles beneficis en altres àrees de la salut: “S'està investigant la seva possible influència sobre el metabolisme, la salut mental i el sistema immunitari, encara que en molts d'aquests camps encara falten estudis més sòlids”.
Contraindicacions d'un mal consum de probiòtics
Els probiòtics són segurs per a la majoria de la població sana. No obstant això, les persones immunodeprimides, pacients hospitalitzats i persones que sofreixen malalties intestinals greus poden desenvolupar infeccions oportunistes.
“El recomanable és utilitzar probiòtics amb evidència científica i sota supervisió mèdica quan existeixen patologies rellevants. A més, ingerir una major quantitat d'aquests microorganismes no significa que aporti major benefici”, expressa la doctora.
Quins aliments són rics en probiòtics i com prendre'ls
Existeixen dues maneres de consumir probiòtics: a través d'aliments fermentats o suplements rics en aquests microorganismes.
Els aliments es poden incloure de forma regular en una dieta equilibrada, mentre que els suplements se solen consumir en situacions més específiques (després d'un tractament antibiòtic o durant episodis de diarrea).
Entre els aliments rics en probiòtics destaquen:
- Iogurt amb ferments vius.
- Quefir (beguda elaborada fermentant llet que conté grànuls de quefir, una colònia de bacteris i llevats beneficiosos).
- Chucrut (elaborat amb cabdell o col blanca fermentada en aigua i sal).
- Kimchi (plat típic de Corea del Sud fet a base de vegetals fermentats, especialment col).
- Alguns formatges fermentats.
A l'hora de triar suplements de probiòtics, és important tenir en compte els següents aclariments.
- Triar productes que indiquin clarament el cep i la quantitat de microorganismes.
- Prendre'ls durant el temps recomanat, ja que els efectes no solen ser immediats.
- En alguns casos, especialment amb antibiòtics, s'aconsella separar-los unes hores per a evitar que l'antibiòtic els erradiqui.
- Mantenir una alimentació rica en fibra i aliments vegetals ajuda al fet que la microbiota es mantingui saludable.
“Molts especialistes recomanen consumir els probiòtics juntament amb els menjars, per a afavorir la supervivència dels microorganismes enfront de l'àcid gàstric, encara que realment depèn del producte”, detalla l'experta de la SEEN.
“No obstant això, la clau de consumir probiòtics és no fer-ho de manera indefinida, sinó quan realment existeixi una indicació clara”, conclou la doctora María Argente Pla.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries