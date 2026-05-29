Assaig
Una teràpia oral diària mostra resultats «extraordinaris» en càncer de pulmó avançat
Pfizer presenta resultats d’avaluació del fàrmac lorlatinib: les estimacions indiquen que la gran majoria dels pacients, després de set anys, continuen sense progressió de la malaltia
Els oncòlegs demanen un pla nacional de càncer de pulmó i un impuls als programes de cribratge
Nieves Salinas
Una teràpia oral diària de Pfizer ha mostrat resultats «extraordinaris» en càncer de pulmó avançat. Pfizer ha anunciat els resultats del seguiment a set anys de l’estudi CROWN, assaig en Fase III que avalua lorlatinib (de nom comercial Lorviqua), un inhibidor ALK positiu de tercera generació, en comparació amb crizotinib, en pacients amb càncer de pulmó no microcític (CPNM) avançat ALK positiu no tractats prèviament. Les conclusions mostren una probabilitat del 55% de supervivència lliure de progressió i una reducció de la progressió de metàstasi cerebrals en un 94%.
CPNM són les sigles de Carcinoma Pulmonar No Microcític (també conegut com a càncer de pulmó de cèl·lules no petites). Representa la immensa majoria dels casos (entre el 75 i el 80%) de pulmó. Els tumors ALK positius apareixen entorn del 3 al 5% dels pacients.
Aproximadament, entre el 25-40% de les persones amb aquest tipus específic de càncer de pulmó avançat poden arribar a desenvolupar metàstasi al cervell durant els dos primers anys des del diagnòstic inicial, cosa que sol associar-se amb un pronòstic més complex i que pot afectar de forma important al seu dia a dia i la seva qualitat de vida.
Resposta tumoral
«Aquests resultats són extraordinaris, no només pel manteniment de la resposta tumoral, sinó pel que suposen per als pacients: un canvi de paradigma en les expectatives del tractament del càncer de pulmó no microcític ALK+ en estadis avançats», ha comentat el doctor Javier de Castro Carpeño,cap de secció d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari La Paz de Madrid i president de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica.
«Observar aquest nivell de benefici a llarg termini amb una teràpia oral diària, tant en el manteniment de la supervivència lliure de progressió comen la prevenció de metàstasi cerebrals, hauria sigut difícil d’imaginar quan es van desenvolupar les primeres teràpies dirigides contra l’ALK fa una dècada», apunta l’especialista sobre els resultats que la farmacèutica Pfizer ha donat a conèixer en el congrés anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO, per les sigles en anglès), que se celebra a Chicago (Estats Units)
Supervivència
Després de set anys de seguiment, els pacients van presentar una probabilitat del 55% de supervivència lliure de progressió. Els resultats d’aquest seguiment a set anys van demostrar que lorlatinib va prevenir i va controlar de forma duradora les metàstasis cerebrals, amb una reducció del 94% del risc de desenvolupar progressió intracranial sense que es produïssin nous esdeveniments de progressió intracranial després dels primers 30 mesos.
«Darrere de cada assaig clínic hi ha algú que segueix endavant amb la seva vida, criant els seus fills, desenvolupant la seva carrera professional, creant records, sense que la malaltia avanci. Aquestes dades reforcen la possibilitat de controlar la malaltia a llarg termini i suposen un avenç rellevant i històric en càncer de pulmó avançat i per als que conviuen amb aquesta patologia», ha ressaltat la doctora Rosario García Campelo, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari de la Corunya.
Benefici inèdit
«Els últims resultats de l’estudi CROWN reflecteixen un benefici clínic a llarg termini inèdit. Les estimacions indiquen que la gran majoria dels pacients, després de set anys, continuen sense progressió de la malaltia. Tot i que no podem fer comparacions directes de diferents estudis, estaríem parlant de la supervivència lliure de progressió més prolongada registrada fins ara en càncer de pulmó», ha comentat José Chaves, director mèdic de Pfizer Espanya.
El 2026, s’estima que prop de 35.000 persones seran diagnosticades de càncer de pulmó a Espanya, i és el tercer tipus de tumor més freqüent tant en homes (23.079) com en dones (11.829). A més, el càncer de pulmó és la causa principal de mort relacionada amb processos oncològics a nivell mundial i, a Espanya és la principal causa de defuncions en homes i, per primera vegada, també en dones, i supera el càncer de mama.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries