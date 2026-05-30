Anar-se al llit i dormir una hora abans pot ajudar-nos a reduir el risc de depressió
Un estudi de la Universitat de Colorado confirma que canviar els nostres hàbits de somni redueix en un 23% el risc de depressió
Michael Houses
Escoltar el despertador és inqüestionablement un dels pitjors moments del dia: Ens arrenca de cop d'una situació tan plaent com és el somni, ens treu del llit i ens impedeix dormir per a dir-nos que toca activar-se i posar-se en marxa.
Però per desgràcia aquest moment no solem triar-lo nosaltres. Gairebé ningú té opció d'improvisar l'hora a la qual ha d'aixecar-se. Ja sigui per treball, per voler fer esport o per haver de deixar en perfecte estat la nostra casa, el despertador és el gran dictador que ens obliga a aixecar-nos.
Una circumstància, la d'aixecar-se, que podria canviar per complet la forma en què la veiem gràcies a l'estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Colorado Boulder i l'Institut Broad del MIT i Harvard.
Un estudi que ens parla del positiu que és… aixecar-se encara més d'hora! I com assenyala l'autora principal Celine Vetter, professora assistent de fisiologia integrativa en CU Boulder.
"Descobrim que despertar-se una hora abans s'associa amb un risc significativament menor de depressió".
Una hora abans, concretament
Aquesta és la variació descoberta per la ciència que segons sembla reduiria de manera notable el risc de qualsevol persona a patir una depressió.
Aquesta variable (risc) decreixeria fins a un 23% en cas de començar el dia 60 minuts abans del que estem habituats.
"Sabíem que existia relació entre el temps de somni i l'estat d'ànim, però ara podem donar-li un valor temporal concret a la possibilitat de fer aquest canvi", insisteix la professora Celine Vetter.
Aquest estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Colorado Boulder i l'Institut Broad del MIT i Harvard és el més sòlid realitzat fins a la data i es mostra capaç d'analitzar com el cronotip, és a dir, la propensió que tenim a dormir en un determinat moment, influeix en el risc de depressió.
L'insomni produeix depressió o la depressió provoca insomni?
Fins ara no se sabia amb certesa si l'insomni produïa depressió o era la depressió la que acabava derivant en l'insomni. Ara, amb aquest estudi, la conclusió és més clara.
La recerca i les seves conclusions han estat publicades en la revista científica JAMA Psychiatry.
La innovació és poder quantificar el temps
Les conclusions obtingudes per l'equip científic venen després d'haver analitzat a més de 840.000 subjectes dins de l'assaig.
Els motius que van portar a les universitats de Colorado i Harvard a realitzar la recerca va ser la tornada a la normalitat després de la pandèmia de COVID, que va obligar moltíssims treballadors a tornar al seu lloc de treball i recuperar aquests horaris que tenien abans de l'arribada de la COVID-19.
Pretenien quantificar exactament el temps que hauria de variar-se la rutina del subjecte en qüestió per a tornar realment a la normalitat, cosa que abans no es coneixia.
Mes de 340 variants genètiques
Existeixen més de 340 variants genètiques que influeixen en el nostre cronotip pel que van utilitzar aquesta informació a favor seu per a determinar l'existència, en el total de la mostra, d'un 9% d'"aloses", que és com van nomenar les persones propenses a matinar.
Van comparar aquesta dada amb les enquestes i els registres mèdics de diagnòstics de depressió. Gràcies a tècniques estadístiques de gran valor, comparant totes dues variables, es va poder donar resposta, amb un rotund sí, a la pregunta de si els qui tendien a matinar més també són menys propensos a tenir depressió.
Les dades indiquen que, per a aquells que no tenen tendència a matinar, cada hora que abans es fiquin al llit, encara que dormi el mateix temps que abans, reduiran en un 23% el risc de caure en depressió. Tant és així que, si aconseguissin duplicar el seu objectiu, és a dir, ficar-se al llit dues hores abans del normal, la dada de possibilitats de sofrir depressió cauria en un 40%.
Convertir-se en aloses
Existeixen diferents noms per als diferents cronotips.
- Als qui més matinen, se'ls denomina aloses
- Als qui es fiquen al llit més tard se'ls ve a dir mussols.
És en aquesta diferenciació on s'explica la reducció del risc de depressió.
Està demostrat que una major exposició a plena llum, a conseqüència d'aixecar-se més d'hora, té com a conseqüència una cascada d'impactes hormonals capaços d'influir en el nostre estat d'ànim.
No tots estem programats de la mateixa manera, però mentre la societat sí que estigui programada de la mateixa manera, matinar per a treballar i passar la tarda i la nit descansant, els mussols han de fer un esforç ingent per a no caure en problemes de salut i de baixa productivitat.
Una manera de donar-li tornada a la situació és agafar el toro per les banyes i llançar-se a canviar la seva cronotip per a com indica l'estudi de les universitats de Colorado i Harvard, convertir-se en alosa per a tenir una salut mental més sana.
