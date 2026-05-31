Augment mamari de pròtesi: Com millorar la forma i simetria del pit
El Dr. Sáez a Manresa ofereix un tractament personalitzat amb resultats naturals i proporcionals al cos de la pacient
Regió7
L’augment mamari de pròtesi és la intervenció de cirurgia estètica més sol·licitada al món. També anomenada mamoplàstia, permet incrementar el volum i millorar la forma i simetria del pit donant un aspecte natural que s’adapta a les proporcions de la pacient. Un procediment que es pot dur a terme amb total seguretat i confiança a la clínica del Dr. Sáez a Manresa.
El primer pas per a tota dona que estigui plantejant-se un augment mamari és una visita personalitzada. A Dr. Sáez li preguntarem pel seu estat de salut i les seves expectatives i, a partir d’una valoració individualitzada, li transmetrem la tècnica i els resultats que es poden aconseguir amb la intervenció pertinent.
Com cada dona és única, la pròtesi idònia també ho serà. L’augment mamari ha d’anar concorde al pes, altura, contorn corporal i forma de pit, però també amb els seus desitjos i personalitat. És ideal per dones amb les mames petites o asimètriques.
El procediment es realitza mitjançant la col·locació d’una pròtesi sota la mama amb una petita incisió. Depenent de l’anatomia de la pacient, es col·loca al voltant de l’arèola, a l’aixella o en el solc sota el pit. S’analitzaran els diferents camins i s’optarà pel que millor s’adapti a cada persona. La cicatriu que deixa ja està dissenyada perquè quedi pràcticament invisible.
Actualment, hi ha 3 tipus d’implants mamaris per a augment de pit: els rodons, els anatòmics i els ergonòmics.
Per tal de dur-la a terme requereix anestèsia general, fet que provoca que la pacient estigui adormida durant tota l’operació i que hi hagi més relaxació muscular per desenvolupar la labor. La intervenció dura aproximadament una hora.
Una vegada finalitzat l’augment mamari, requereix quedar-se a la clínica durant un dia aproximadament. Allà rebran una atenció propera i l’acompanyament emocional de l’equip mèdic. A més, les instal·lacions de la clínica ofereixen un entorn segur, discret i equipat amb tecnologia d’última generació.
Com a resultat de l’operació, pot notar una perduda de la sensibilitat de la zona que normalment anirà recuperant totalment de manera gradual i progressiva.
Durant el període de recuperació, la pacient haurà de portar un sostenidor especial durant un temps curt les 24 hores del dia, i només podrà retirar-lo a la dutxa. Els punts es lleven entre 7 i 14 dies després de la intervenció. La inflamació desapareix entre 3 i 6 setmanes. Al principi les cicatrius es mostraran rosades, però milloraran progressivament a partir de les 6 setmanes.
La tornada al treball dependrà molt del càrrec de la persona. Per a feines amb poc esforç físic, com treballs d’oficina, normalment es podrà incorporar al cap de dos dies. Però per aquells de més esforç físic es recomana un període aproximat d’una setmana. A més, s’aconsella no realitzar exercici físic durant un mes.
La Clínica del Dr. Sáez, amb una llarga trajectòria en cirurgia plàstica, estètica i reconstructiva, s’ha consolidat com una referència a Catalunya.
