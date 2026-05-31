Entrevista | Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo Pneumòlegs d’Althaia
Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”
Els experts de la Fundació Althaia expliquen els efectes del tabac i del vapeig sobre la salut pulmonar davant la falsa percepció que el vapeig és una alternativa segura o innòcua
Fundació Althaia
El 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, una jornada impulsada per conscienciar la població sobre els riscos que comporta el consum de tabac per a la salut i la importància de gaudir d’espais lliures de fum. En els darrers anys, a més, ha aparegut una nova preocupació: l’augment del consum de cigarretes electròniques i vapejadors, especialment entre els joves, sovint amb la falsa percepció que són una alternativa segura o innòcua. En aquesta entrevista, Josep Ramon Cugat i Borja Domingo, metges especialistes en Pneumologia d’Althaia, parlen dels efectes del tabac i del vapeig sobre la salut pulmonar.
Quins són els principals problemes de salut pulmonar que poden afectar una persona fumadora?
El tabac continua sent la principal causa prevenible de malaltia i mort al món. En l'àmbit pulmonar, els problemes més importants són sobretot tres: el càncer de pulmó, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) -que inclou la bronquitis crònica i l’emfisema-, i també un augment de les infeccions respiratòries. Però més enllà de les malalties greus, el tabac deteriora progressivament la funció pulmonar. Moltes persones noten tos persistent, sensació d’ofec o menys capacitat física molt abans del que tocaria per edat. I és important recordar una idea clau: no existeix un consum segur de tabac. Cada cigarreta té impacte sobre la salut.
I a les persones no fumadores, com els afecta el fum del tabac?
El fum ambiental també perjudica molt la salut. Les persones no fumadores exposades al fum tenen més risc de patir problemes respiratoris, malalties cardiovasculars i fins i tot càncer de pulmó. En nens és especialment preocupant perquè augmenten les bronquitis, les crisis asmàtiques, les otitis i altres infeccions respiratòries. Per això insistim tant en els espais lliures de fum. No és només una qüestió de confort o d’olor, sinó una mesura real de protecció de la salut pública.
Parlem dels vapejadors. Durant anys s’han presentat gairebé com una alternativa "innocent" al tabac tradicional. Vapejar és innocu?
No, en absolut. Aquest és probablement un dels grans malentesos actuals. Els vapejadors no cremen tabac com la cigarreta convencional, però sí que generen aerosols amb nicotina i moltes substàncies químiques que poden irritar i inflamar el pulmó. De fet, l’OMS ha alertat recentment que els adolescents tenen fins a nou vegades més probabilitats de vapejar que els adults, i calcula que milions de joves ja consumeixen cigarretes electròniques de manera habitual. Això preocupa molt perquè la nicotina crea addicció molt ràpidament en cervells encara en desenvolupament. A més, molts dispositius incorporen aromes dolces o afruitades que els fan especialment atractius entre adolescents i joves, generant una falsa percepció de seguretat. Que un producte faci menys olor o sembli més modern no vol dir que sigui innocu.
Els vapejadors són menys perjudicials que el tabac convencional?
Probablement, exposen a menys substàncies tòxiques que la cigarreta convencional, sobretot perquè no hi ha combustió, que és el que genera gran part dels compostos cancerígens del tabac. Però això no significa que siguin segurs. Cada vegada tenim més evidència que el vapeig pot provocar inflamació pulmonar, dependència de nicotina i afectació cardiovascular i respiratòria. A més, encara desconeixem molts efectes a llarg termini perquè són productes relativament nous. El missatge hauria de ser molt clar: si una persona no fuma, no hauria de començar a vapejar. I si fuma, l’objectiu ideal és abandonar tota forma de consum de nicotina.
Existeixen malalties específicament relacionades amb el vapeig?
Sí. La mes coneguda és l’EVALI, una lesió pulmonar aguda associada al vapeig que es va descriure sobretot als Estats Units i que pot arribar a provocar insuficiència respiratòria greu. Però també observem més bronquitis, agreujament de l’asma i símptomes respiratoris persistents en persones que vapegen habitualment. I hi ha una preocupació important: encara no tenim dades de 20 o 30 anys d’exposició. Per tant, és possible que alguns efectes encara els descobrim en el futur.
I per a aquelles persones que ens escolten i que volen deixar de fumar o deixar el vapeig: quins primers passos recomanarien?
El primer és entendre que la nicotina genera una addicció potent. No és només qüestió de voluntat. Ajuda molt fixar una data per deixar-ho, identificar quins moments del dia estan associats al consum -com el cafè, l’estrès o certes rutines- i buscar suport professional o familiar. Avui disposem de tractaments molt efectius: suport psicològic, substitutius de nicotina i medicació específica que augmenta molt les possibilitats d’èxit. I també és important transmetre que una recaiguda no és un fracàs. Moltes persones necessiten diversos intents abans de deixar-ho definitivament.
Quan es comencen a notar els beneficis de deixar el tabac?
Molt abans del que la majoria de gent imagina. En només 24 hores disminueix el monòxid de carboni a la sang. En poques setmanes millora la respiració, disminueix la tos i augmenta la capacitat física. I amb el pas dels anys baixa de manera molt significativa el risc d’infart, MPOC i càncer de pulmó. El pulmó té capacitat de recuperació, especialment quan es deixa el tabac a temps.
Quin missatge els agradaria reforçar coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac?
Que avui tenim molt clar que ni el tabac ni el vapeig són innocus. I també sabem una altra cosa molt important: deixar-ho sempre val la pena, independentment de l’edat o dels anys que es porti fumant. Cada dia sense fum és una millora directa en salut, qualitat de vida i esperança de futur. I sobretot, hem d’evitar que les noves generacions normalitzin de nou la dependència a la nicotina sota formats aparentment "moderns" o "més saludables". El pulmó no diferencia si el fum o l’aerosol és més modern: el que nota és la inflamació i el dany.
