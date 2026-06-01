Duplica la seva superfície
Illa inaugura la nova àrea d’oncohematologia infantil de la Vall d’Hebron: «Una sanitat capdavantera i universal cohesiona la societat»
La reforma d’aquest nou espai ha sigut finançada al 100% per la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Small, i ha costat 7,4 milions d’euros
Beatriz Pérez
El president Salvador Illa ha inaugurat aquest dilluns la nova Àrea d’Oncolohematologia Infantil i Adolescent de l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), que ha sigut finançada al 100% per la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Small, i que ha tingut un cost de 7,4 milions d’euros. Illa ha agraït i destacat la «col·laboració publicoprivada». «Una sanitat capdavantera, universal i d’alt nivell és un dels factors que més cohesionen la societat», ha dit Illa.
La nova àrea, que porta en funcionament des de l’octubre però que ha sigut inaugurada aquest 1 de juny, duplica la superfície de l’anterior. Segons el gerent de la Vall d’Hebron, Albert Salazar, en els últims mesos s’han fet 72 trasplantaments de medul·la òssia en aquesta àrea i s’han tractat més de 400 pacients.
Ubicada a la planta 1 de l’Hospital Infantil i de la Dona de Vall d’Hebron, compta amb més de 2.646 metres quadrats, té 12 habitacions individuals per a nens, vuit per a adolescents i adults joves i nou habitacions d’entorn protegit per a trasplantament hematopoètic.
Tots els quarts han sigut concebuts com a petits apartaments per afavorir la vida familiar. A més, compta amb una terrassa exterior en el mateix nivell de la planta, zones d’oci i descans diferenciades per franges d’edat, espais comuns per a les seves famílies i àrees de treball per a professionals més àmplies i amb millors condicions lluminoses.
«Tot això té un impacte en la recuperació emocional i física dels pacients», ha destacat el president, que a més ha posat en valor que a la Vall d’Hebron i en concret en aquesta nova àrea es tracten nens «amb la millor tecnologia possible».
«Un somni preciós»
«Catalunya té el millor talent possible», ha assegurat. «Fa set anys que decidim unir-nos per tirar endavant un somni preciós. Volíem que nens i famílies tinguessin un espai bonic, humà, que transmetin esperança. Això és avui una realitat. Hi ha zones de jocs perquè els nens continuïn sent nens», ha destacat per la seva banda Laura Lucaya, vicepresidenta de la Fundació Small.
El disseny d’aquesta nova àrea ha sigut cocreat per pacients, familiars i professionals per garantir un espai funcional que respongui a les necessitats dels usuaris. «La remodelació de l’Àrea d’Oncohematologia Infantil i Adent ens ha donat l’oportunitat de replantejar l’espai i situar-lo a l’altura d’un centre oncològic internacional de referència com és la Vall d’Hebron», explica Lucas Moreno, cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de la Vall d’Hebron.
«A partir d’ara, els pacients disposen d’habitacions individuals, lluminoses i confortables. Els professionals, d’espais de treball més eficients, i hem canviat el paradigma en l’ingrés dels pacients que necessiten un trasplantament de progenitors hematopoètics: les antigues cambres d’aïllament han sigut substituïdes per habitacions d’entorn protegit, més accessibles per a les famílies, però amb un rigorós control d’infeccions», afegeix.
Entre les zones comunes destaquen un espai per a famílies equipat amb taules, sofà i zona de brunch, una àrea terapèutica de rehabilitació; una sala de jocs diferenciada per a nens i adolescents o adults joves, una aula hospitalària on poden continuar amb la seva formació mentre romanen ingressats; i un despatx de psicooncologia.
«Hem diferenciat clarament les zones dedicades a pacients adolescents i adults joves, tant a les habitacions com als espais de lleure. Fomentar que els pacients es relacionin amb altres persones de la seva mateixa edat que travessen circumstàncies similars i portar a terme activitats pensades per a ells afavoreix la socialització, el seu desenvolupament maduratiu i el benestar emocional, tan important per garantir l’adherència al tractament i millorar el seu pronòstic», explica Elena Nogales, supervisora d’infermeria del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques.
