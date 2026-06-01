Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
L’UBE, el tubercle del sud-est asiàtic de color morat, s’està guanyant un lloc en els menús de les cafeteries d’arreu del món
A primera vista, que serveixin una beguda de color morat a qualsevol cafeteria pot semblar artificial. Tanmateix, l'origen d'aquesta tonalitat és completament natural. L’UBE, un tubercle morat del sud-est asiàtic vinculat a la rebosteria filipina, ha guanyat popularitat per ser naturalment dolç i aportar energia sostinguda sense els "pics i caigudes" bruscos de la cafeïna.
El tubercle s'ha convertit aquest 2026 en una de les tendències més visibles de les cafeteries d'especialitat. És definit com “el nou matxa” i a les xarxes socials ja està agafant una gran popularitat per la seva estètica i el seu perfil nutricional, que el converteix en el substitut dels estimulants tradicionals.
Què és exactament l’UBE i quins són els seus beneficis?
També conegut com a nyam morat, és un tubercle emmidonat originari de Filipines i cultivat en climes tropicals amb temperatures elevades. El seu color es deu a les antocianines, presents també en aliments com el açaí, la coliflor morada, les albergínies o les baies.
Entre els seus principals beneficis destaquen els antioxidants, el seu alt contingut en fibra i la vitamina C. A causa d'aquestes propietats, pot afavorir la salut digestiva i contribuir al bon funcionament del sistema immunitari. En resum, el "superaliment" aporta energia gràcies als seus carbohidrats complexos, sense necessitat de contenir cafeïna ni teïna.
El seu gust és dolç i suau, amb un perfil aromàtic que barreja vainilla, fruits secs i matisos torrats. Tot i que s’acostuma a utilitzar en rebosteria, actualment s’està convertint en un fenomen global com a beguda. Fins i tot es pot arribar a preparar a casa comprant el producte en pols.
Malgrat la seva popularitat creixent, la disponibilitat al territori continua sent limitada. Tot i això, ja es pot trobar en algunes cafeteries de la Catalunya Central. Ara caldrà veure si aquesta tendència es consolida més enllà de l'efecte novetat o si acaba sent una moda passatgera.
