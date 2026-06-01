Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Quatre fuetsFGCMeritxell CalduchTirallonguesJonathan AndicPep Guardiola
instagramlinkedin

Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?

L’UBE, el tubercle del sud-est asiàtic de color morat, s’està guanyant un lloc en els menús de les cafeteries d’arreu del món

L'Ube

L'Ube / PEXELS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Sandra Ortiz

A primera vista, que serveixin una beguda de color morat a qualsevol cafeteria pot semblar artificial. Tanmateix, l'origen d'aquesta tonalitat és completament natural. L’UBE, un tubercle morat del sud-est asiàtic vinculat a la rebosteria filipina, ha guanyat popularitat per ser naturalment dolç i aportar energia sostinguda sense els "pics i caigudes" bruscos de la cafeïna.

El tubercle s'ha convertit aquest 2026 en una de les tendències més visibles de les cafeteries d'especialitat. És definit com “el nou matxa” i a les xarxes socials ja està agafant una gran popularitat per la seva estètica i el seu perfil nutricional, que el converteix en el substitut dels estimulants tradicionals.

Què és exactament l’UBE i quins són els seus beneficis?

També conegut com a nyam morat, és un tubercle emmidonat originari de Filipines i cultivat en climes tropicals amb temperatures elevades. El seu color es deu a les antocianines, presents també en aliments com el açaí, la coliflor morada, les albergínies o les baies.

Entre els seus principals beneficis destaquen els antioxidants, el seu alt contingut en fibra i la vitamina C. A causa d'aquestes propietats, pot afavorir la salut digestiva i contribuir al bon funcionament del sistema immunitari. En resum, el "superaliment" aporta energia gràcies als seus carbohidrats complexos, sense necessitat de contenir cafeïna ni teïna.

El seu gust és dolç i suau, amb un perfil aromàtic que barreja vainilla, fruits secs i matisos torrats. Tot i que s’acostuma a utilitzar en rebosteria, actualment s’està convertint en un fenomen global com a beguda. Fins i tot es pot arribar a preparar a casa comprant el producte en pols.

Notícies relacionades

Malgrat la seva popularitat creixent, la disponibilitat al territori continua sent limitada. Tot i això, ja es pot trobar en algunes cafeteries de la Catalunya Central. Ara caldrà veure si aquesta tendència es consolida més enllà de l'efecte novetat o si acaba sent una moda passatgera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  2. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  3. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  4. Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
  5. Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
  6. Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
  7. Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
  8. Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor

El Sopar amb el Comerç fomenta la formació i la creació de xarxa entre professionals d’Igualada

El Sopar amb el Comerç fomenta la formació i la creació de xarxa entre professionals d’Igualada

Un repte que serveix d'exemple: dos pacients d’Althaia amb malalties reumàtiques fan un cim de 3.000 metres

Un repte que serveix d'exemple: dos pacients d’Althaia amb malalties reumàtiques fan un cim de 3.000 metres

La Universitat Catalana d'Estiu a Manresa tractarà un repte cabdal d'aquest segle

Illa inaugura la nova àrea d’oncohematologia infantil de la Vall d’Hebron: "Una sanitat capdavantera i universal cohesiona la societat"

Illa inaugura la nova àrea d’oncohematologia infantil de la Vall d’Hebron: "Una sanitat capdavantera i universal cohesiona la societat"

Catalunya fa el primer pas per concentrar en una finestreta única les 50 ajudes socials de set conselleries

Catalunya fa el primer pas per concentrar en una finestreta única les 50 ajudes socials de set conselleries

El Baxi fitxa el base francès Lucas Beaufort per tres temporades

El Baxi fitxa el base francès Lucas Beaufort per tres temporades

L’alumnat d’Arts Escèniques de l’INS Vallbona d’Anoia representa “Amor entre Reixes” a l’Ateneu de la Pobla

L’alumnat d’Arts Escèniques de l’INS Vallbona d’Anoia representa “Amor entre Reixes” a l’Ateneu de la Pobla

Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se

Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
Tracking Pixel Contents