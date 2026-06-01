Informe del Ministeri
La població migrant està més sana i consumeix menys recursos sanitaris que els espanyols
Un informe de Sanitat conclou que la població autòctona presenta més prevalença en 16 de les 21 patologies amb més impacte en despesa i pressió assistencial
La taxa de persones amb tres o més problemes de salut crònics és fins a un 65% més gran en la població nascuda a Espanya
El Govern elimina les traves en la sanitat pública per a immigrants en situació irregular
Nieves Salinas
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha presentat aquest dilluns l’informe ‘Estat de salut i ús del sistema sanitari per la població migrant a Espanya’. Un document, ha dit, realitzat amb tota l’evidència científica disponible, que desmunta «les mentides i prejudicis» que s’han expandit «en les últimes setmanes» sobre quin és l’impacte dels migrants en els serveis públics i el sistema sanitari. Un primer resultat apunta que aquesta població està més sana i utilitza menys els serveis sanitaris que les persones nascudes a Espanya.
L’estudi compara l’estat de salut dels nascuts a Espanya amb el de persones procedents de cinc grans àrees geogràfiques del món (Europa UE, Àfrica, Llatinoamèrica, Mediterrani Oriental i Altres regions), seguint la classificació de l ’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per a això, s’han seleccionat els 21 problemes de salut que concentren més despesa i pressió assistencial, al requerir més consultes, tractaments i seguiment mèdic.
Les mentides
Amb «dades sòlides», ha dit la titular de Sanitat, la feina demostra que «el principal relat entorn de la immigració i sanitat no se sosté. Aquestes mentides no han sorgit per casualitat. Han aparegut coincidint amb l’aprovació del reial decret 180/2026», validat al març pel Consell de Ministres». Està destinat a eliminar les barreres que encara impedeixen que un sector dels immigrants en situació irregular pugui accedir a la sanitat pública.
«La universalitat no és només qüestió justícia social, també d’eficàcia i eficiència sanitària», ha remarcat la ministra, que ha volgut destacar també que aquestes persones contribueixen a la sostenibilitat del sistema al finançar-se a través dels impostos i els pressupostos generals de l’Estat.
Menor ús
Els resultats mostren que l’accés que tenen als sistemes els migrants és «amb freqüència», és «més limitat, més intermitent» i «més tardà». «Quan parlem de pressió sobre el sistema sanitari convé enfocar molt bé. El gran desafiament de la sanitat espanyola no té res a veure amb l’origen de les persones. Quan parlem del col·lapse, es deu a baixa inversió, retallades i privatitzacions», ha assegurat la ministra.
«Les persones nascudes a Espanya presenten un ús més gran en pràcticament tots els nivells assistencials, en Atenció Primària, més visites, més procediments, més consum de medicaments i una prevalença de malalties cròniques», ha assenyalat.
Consum de medicaments
En concret, la població nascuda a Espanya presenta entre un 18 i un 51% més visites a Atenció Primària, entre un 32 i un 69% més consum de medicaments i entre un 24 i un 38% més malalties cròniques que la població migrant.
La població autòctona presenta una prevalença superior en 16 de les 21 patologies estudiades en comparació amb totes les regions analitzades
Els resultats del treball són concloents: la població autòctona presenta una prevalença superior en 16 de les 21 patologies estudiades en comparació amb totes les regions analitzades. En quatre –trastorns d’ansietat, trastorns del metabolisme lipídic, infeccions respiratòries agudes del tracte superior i asma – les taxes de prevalença superen en més de 20 punts les registrades en la resta de les regions.
Infarcit
L’informe també identifica àmbits en els quals la situació de salut és molt similar entre els diferents grups analitzats. És el cas de l ’infart agut de miocardi, amb una taxa de 8,7 per mil en persones nascudes a Espanya davant 8,8 en les procedents de la Unió Europea, així com de la hipertensió no complicada, que presenta xifres pràcticament equivalents entre la població autòctona (172,2) i l’originària de l’Àfrica (174,4).
Això, destaca el treball, s’observa també en l’àmbit de la salut mental, on el percentatge de persones que van acudir a un professional l’últim any és gairebé idèntic: 18,2% en nascuts a Espanya i 18,1% en població nascuda a l’estranger.
Les excepcions
Hi ha cinc excepcions, es precisa, en les quals la població migrant presenta pitjors indicadors de salut. La primera és la diabetis mellitus no insulinodependent, amb una taxa de 103,2 per mil en persones procedents del Mediterrani Oriental, davant 69,3 en la població nascuda a Espanya.
La població d’origen africà registra una incidència d’hipertensió no complicada (174,4 davant 172,2) i d’insuficiència renal crònica (26,2 davant 21,2). Finalment, les persones nascudes a Llatinoamèrica declaren en més proporció problemes amb el sistema sanitari (27,1 en comparació amb 15,9), cosa que evidencia barreres administratives i burocràtiques en la seva relació amb els serveis públics.
Càrrega de malaltia
Sobre la càrrega de malaltia crònica també és notablement més gran entre els nascuts a Espanya. L’informe assenyala que aquest grup presenta la taxa més elevada de multimorbiditat, amb 472,3 casos per mil persones, cosa que suposa una taxa entre un 24% i un 38% superior a la de regions com Llatinoamèrica o la Unió Europea. De fet, la taxa de persones que pateixen tres o més problemes de salut crònics és fins a un 65% més gran en la població nascuda a Espanya que en altres regions.
A més,la població autòctona registra un consum de medicaments de 1.503,2, una xifra que supera en un 62,7% a la de la població procedent de l’Àfrica i en gairebé un 50% a la de Llatinoamèrica.
