Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: "Pot ser que el cor no funcioni bé"
La dificultat per a respirar en tombar-se és un senyal primerenc que moltes persones passen per alt
Moltes persones creuen que dormir incorporats o utilitzar diversos coixins per a descansar millor és simplement una qüestió de comoditat. No obstant això, darrere d'aquest gest podria amagar-se un senyal d'alarma relacionada amb la salut cardiovascular.
La dificultat per a respirar en acostar-se completament en el llit, especialment quan obliga la persona a incorporar-se ràpidament per a recuperar l'aire, pot indicar que el cor no està funcionant correctament. Aquest símptoma sol aparèixer de manera silenciosa i, en molts casos, és un dels primers avisos d'insuficiència cardíaca.
Així ho explica el cardiòleg Aurelio Rojas, qui adverteix de la importància de parar esment a aquest signe, especialment en persones majors. "Si et tombes en el teu llit i no ets capaç d'estar totalment tombat, sinó que t'has d'aixecar ràpidament i asseure't per a poder respirar de manera adequada, això es diu ortopnea", assenyala l'especialista.
Segons explica, quan el cor perd capacitat per a bombar sang de manera eficient, pot produir-se una acumulació de líquid en els pulmons en estar ficat al llit. Això provoca sensació d'ofec, pressió en el pit o dificultat respiratòria durant la nit.
Les conseqüències que pot tenir
El problema no sols afecta el descans, sinó que també pot convertir-se en un indicador primerenc d'una malaltia cardiovascular que requereix atenció mèdica. Per això, els experts recomanen no normalitzar unes certes conductes, com dormir semi assegut o necessitar més coixins de l'habitual per a agafar el son.
"Si el teu pare, la teva mare, el teu avi o la teva àvia no estan còmodes tombats perquè no poden respirar i necessiten més coixins del normal per a dormir, això vol dir que el seu cor pot ser que no funcioni bé", adverteix el cardiòleg.
Davant aquesta mena de símptomes, la recomanació és acudir com més aviat millor a un professional sanitari per a realitzar una valoració completa. Detectar a temps els problemes cardíacs pot marcar la diferència i evitar complicacions més greus en el futur.
