Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Alerta per plujaCrim CallúsRodatge a ManresaProtesta d'EducacióCasal PanxoJonathan Andic
instagramlinkedin

Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: "Pot ser que el cor no funcioni bé"

La dificultat per a respirar en tombar-se és un senyal primerenc que moltes persones passen per alt

Dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma

Dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma / Magnific

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Regió7

Moltes persones creuen que dormir incorporats o utilitzar diversos coixins per a descansar millor és simplement una qüestió de comoditat. No obstant això, darrere d'aquest gest podria amagar-se un senyal d'alarma relacionada amb la salut cardiovascular.

La dificultat per a respirar en acostar-se completament en el llit, especialment quan obliga la persona a incorporar-se ràpidament per a recuperar l'aire, pot indicar que el cor no està funcionant correctament. Aquest símptoma sol aparèixer de manera silenciosa i, en molts casos, és un dels primers avisos d'insuficiència cardíaca.

Així ho explica el cardiòleg Aurelio Rojas, qui adverteix de la importància de parar esment a aquest signe, especialment en persones majors. "Si et tombes en el teu llit i no ets capaç d'estar totalment tombat, sinó que t'has d'aixecar ràpidament i asseure't per a poder respirar de manera adequada, això es diu ortopnea", assenyala l'especialista.

Segons explica, quan el cor perd capacitat per a bombar sang de manera eficient, pot produir-se una acumulació de líquid en els pulmons en estar ficat al llit. Això provoca sensació d'ofec, pressió en el pit o dificultat respiratòria durant la nit.

Les conseqüències que pot tenir

El problema no sols afecta el descans, sinó que també pot convertir-se en un indicador primerenc d'una malaltia cardiovascular que requereix atenció mèdica. Per això, els experts recomanen no normalitzar unes certes conductes, com dormir semi assegut o necessitar més coixins de l'habitual per a agafar el son.

"Si el teu pare, la teva mare, el teu avi o la teva àvia no estan còmodes tombats perquè no poden respirar i necessiten més coixins del normal per a dormir, això vol dir que el seu cor pot ser que no funcioni bé", adverteix el cardiòleg.

Notícies relacionades

Davant aquesta mena de símptomes, la recomanació és acudir com més aviat millor a un professional sanitari per a realitzar una valoració completa. Detectar a temps els problemes cardíacs pot marcar la diferència i evitar complicacions més greus en el futur.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  2. L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
  3. Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
  4. Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
  5. Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
  6. Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
  7. Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
  8. Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”

La tanca del Casino de Manresa passarà de ser de pedra a metàl·lica i semicircular per respectar un arbre

La tanca del Casino de Manresa passarà de ser de pedra a metàl·lica i semicircular per respectar un arbre

Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: "Pot ser que el cor no funcioni bé"

Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: "Pot ser que el cor no funcioni bé"

Mor l'històric entrenador del CE Manresa Eduard Teixeiro als 77 anys

Mor l'històric entrenador del CE Manresa Eduard Teixeiro als 77 anys

La plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa ja és d'asfalt

La plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa ja és d'asfalt

450 persones d'Igualada participen en l’ofrena del Ciri Votiu a Montserrat

450 persones d'Igualada participen en l’ofrena del Ciri Votiu a Montserrat

Les vaga indefinida de bliblioteques s'estén a Manresa: com afectarà i què reclama el sector?

Les vaga indefinida de bliblioteques s'estén a Manresa: com afectarà i què reclama el sector?

Spirit Rally Legend reivindica la història dels ral·lis a Castellnou de Bages

Esparreguera tira endavant el Carnet Jove Local per dinamitzar el comerç i reforçar el vincle amb el jovent

Esparreguera tira endavant el Carnet Jove Local per dinamitzar el comerç i reforçar el vincle amb el jovent
Tracking Pixel Contents