«Ni un minut més, ni una visita forçada més»
Metges de Catalunya crida també els CAP a plantar-se contra les hores extra, mentre Salut expressa «respecte» a les demandes
La conselleria dona per fet que augmentaran les llistes d’espera en proves diagnòstiques i cirurgies ajornables
Beatriz Pérez
El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha fet extensiva la seva campanya «Ni un minut més», que consisteix a negar-se a fer hores extra, als metges d’atenció primària. De moment, a aquesta campanya s’hi han adherit 121 serveis de 34 hospitals de tota Catalunya i almenys sis CAP. Les hores extra no són les guàrdies, sinó mòduls d’activitat que se sumen a la jornada de treball ordinària. Una cosa així com «dobles torns», conegudes entre els metges com a «peonades». Solen dedicar-se a intervencions de menys complexitat, com ara les cataractes, i normalment es duen a terme a la tarda.
Aquest tipus d’intervencions —proves com endoscòpies a l’Hospital del Mar o cirurgies ajornables al Taulí de Sabadell— són les que es veuran més afectades per aquesta mobilització del sindicat. La Conselleria de Salut dona per fet que augmentaran les llistes d’espera. Però, a més, Metges de Catalunya ha fet extensiva també aquesta campanya als centres de salut, als metges dels quals convida a deixar de fer «tota l’activitat forçada però no obligatòria», així com «tot allò que sobrepassi el que estableix l’acord de sortida de la vaga de novembre del 2018». En aquell acord de fa vuit anys es va marcar un màxim de 28 pacients per dia amb una durada de 12 minuts per visita presencial. Les visites telefòniques han de durar uns sis minuts. Així, l’eslògan es transforma i passa a ser «Ni un minut més, ni una visita forçada més».
Metges de Catalunya xifra en un 30% l’activitat mèdica corresponent a les hores extra, mentre que Salut la rebaixa a un 15% o 20%.
Comunicat de Salut
La Conselleria de Salut ha enviat aquest dimarts a la tarda un comunicat per manifestar el seu «respecte» a totes les reivindicacions impulsades pels sindicats mèdics estatals i, concretament a Catalunya, davant les aturades previstes del 15 al 19 de juny contra l’Estatut Marc.
«Compartim la necessitat de continuar avançant en la millora de les condicions laborals dels professionals del sistema de salut, però no compartim la idea que Catalunya hagi estat absent del diàleg», ha destacat el departament, que afegeix que Catalunya ha estat una de les comunitats autònomes que «més esforços han fet per millorar la situació d’aquest col·lectiu en els últims anys».
En aquest sentit, ha recordat que des del 2025 s’han celebrat més d’una vintena de reunions de la Taula de treball per a la professió mèdica, amb la participació de Metges de Catalunya, i que actualment està oberta la taula de negociació del IV conveni col·lectiu del Siscat, la xarxa que agrupa tots els centres sanitaris de Catalunya finançats amb fons públics.
