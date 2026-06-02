Salut pràctica
La via menys coneguda per entrar a La Meva Salut: què et permet fer el certificat digital?
A més de permetre l’accés al web, el certificat digital afegeix serveis extra que no apareixen amb la resta de sistemes d’identificació
La majoria d’usuaris entren a La Meva Salut amb contrasenya o amb idCAT Mòbil, però hi ha una tercera via que sovint passa més desapercebuda: el certificat digital. Aquesta opció només està disponible a la versió web de La Meva Salut, però incorpora avantatges addicionals que la diferencien de la resta de sistemes d’accés.
Per poder entrar a La Meva Salut, en tots els casos cal tenir 16 anys o més, disposar de targeta sanitària individual (TSI) i comptar amb un sistema d’identificació digital vàlid. Les opcions són tres: idCAT Mòbil, contrasenya personal o certificat digital.
La contrasenya personal s’ha de demanar presencialment al CAP, presentant la TSI i un document oficial com el DNI, el NIE o el passaport. A més, cal deixar registrada una adreça electrònica i un telèfon mòbil. Després, cada vegada que la persona usuària entra a La Meva Salut amb contrasenya, rep un SMS amb un codi de 5 xifres que ha d’introduir per completar l’accés segur. Aquest codi actua com a doble factor d’autenticació i aporta una protecció addicional per a les dades de salut.
Per la seva banda, l’idCAT Mòbil és una alternativa ràpida que permet entrar tant al web com a l’aplicació sense haver de recordar cap contrasenya. El sistema funciona mitjançant un codi d’un sol ús enviat per SMS al telèfon mòbil de la persona usuària. Aquest mètode es pot obtenir tant de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana com per internet, a través del formulari digital.
Ara bé, el sistema que pot resultar més interessant per a alguns usuaris és el certificat digital, ja que no només permet accedir a La Meva Salut des del web, sinó que també activa serveis addicionals. En concret, quan la identificació es fa amb certificat digital, s’afegeix la possibilitat de consultar la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut i de descarregar el resum de pacient europeu i altres documents.
Entre els certificats vàlids hi ha els reconeguts pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i un dels que es consideren vàlids és el DNI electrònic. A més, la Generalitat valida els certificats que apareixen a les llistes de serveis de confiança d’Europa, d’acord amb el Reglament europeu 910/2014.
Si una persona disposa d’un certificat digital però aquest no li permet entrar a La Meva Salut, la informació facilitada indica que ha de demanar a l’entitat emissora del certificat que sol·liciti al Servei Català de la Salut la seva inclusió entre els certificats digitals admesos. Aquest tràmit es pot gestionar a través del 061 Salut Respon.
En resum, el certificat digital és probablement la via d’accés menys coneguda de La Meva Salut, però també és una de les més completes per a qui vulgui utilitzar la versió web i accedir a serveis extra relacionats amb la documentació sanitària.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner