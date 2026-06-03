Creix l’activitat de donació i trasplantament durant el primer quadrimestre de l’any
L'Organització Catalana de Transplant i el Departament de Salut commemoren el Dia Nacional del Donant d'òrgans i teixits i recorden la necessitat de fer-se donant
Regió7
En els primers quatre mesos del 2026 hi ha hagut un lleuger increment dels trasplantaments realitzats en comparació a les dades de l'any passat. Avui dia 3 de juny l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i el Departament de Salut commemoren el Dia Nacional del Donant d’òrgans i teixits.
L’any passat a Catalunya, 1.351 persones van poder rebre l’òrgan que necessitaven gràcies a la generositat i l’altruisme de 370 donants i dels seus familiars. A més, 171 persones van donar un ronyó en vida. L'OCATT valora la col·laboració amb diferents entitats i àmbits que fan possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d’òrgans i teixits.
Dades del primer quadrimestre
El departament de salut de la Generalitat de Catalunya informa que els primers quatre mesos de 2026, 128 persones han estat donants cadàver vàlids d’òrgans (33 de mort encefàlica i 95 de mort en asistòlia), un 4,1% més que el mateix període de l’any anterior (123). Els donants vius han disminuït un 1,6% (62 el 2026 vs. 63 el 2025). Aquest augment global de donants ha propiciat un lleuger increment dels trasplantaments realitzats (+0,9; 465 el 2026 vs. 461 el 2025). Per òrgans, s’han fet 325 trasplantaments renals (+1,6%), 79 hepàtics (+9,7%), 24 cardíacs (+20,0%), 29 pulmonars (-23,7%) i 8 pancreàtics (-27,3%).
- Les negatives familiars (23,5%), tot i reduir-se respecte a l’any 2025 (27,3%), segueixen a un nivell superior a la mitjana històrica.
- Els primers quatre mesos de l’any, 813 persones han estat donants de teixits, 14 més que el mateix període de l’any anterior.
- A 30 d’abril, 1.375 persones seguien en llista d’espera per rebre un òrgan a Catalunya.
El director de l'OCATT, Jaume Tort explica “Hem d’estar orgullosos del nostre model de donació i trasplantament, que és una referència al món” i afegeix “aquest sistema, però, s’ha de cuidar i protegir, ja que el seu èxit depèn de tots i totes, d’entendre i de ser conscient que quan una vida s’acaba pot representar l’oportunitat de viure o de millorar la qualitat de vida per a moltes altres persones de la nostra societat”.
Per tal de conscienciar a la societat sobre la importància de la donació d'òrgans i teixits, l'OCATT ha anat teixint un seguit d’aliances amb l’objectiu d’apropar el coneixement a entitats, professionals o referents socials.
Tres projectes divulgatius destacats
- El projecte de reflexió social sobre donació i religions: Amb el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos i el Palau Macaya de la Fundació “la Caixa”, va ser una experiència pionera en l’entorn sanitari que va permetre establir i compartir un espai de coneixement bidireccional entre professionals de salut i representants d’entitats religioses.
- La col·laboració amb l'atenció primària i comunitària: Amb l’objectiu de capacitar als seus professionals i sumar-los com aliats del sistema de donació i trasplantaments.
- Aquesta tardor, la Fundació Víctor Grífols i l’OCATT: Nou projecte de reflexió social amb la participació de professionals i representants de diverses entitats de l’àmbit social, educatiu i de la salut.
A més, l'OCATT i l'Escola de Salut Catalana han dissenyat dues activitats formatives dirigides a la ciutadania. Per un costat, el seminari web que es realitza el divendres 5 de juny de 12.30 h a 14.00 h: https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/activitats-agenda/formacio-seminari-linia-donar-vida-donacio-organs-teixits-catalunya
I per l'altre, un curs sobre donació i trasplantament d’òrgans i teixits que estarà disponible la pròxima tardor.
L'OCATT i el Departament de Salut sobretot volen agrair als donants i les famílies que fan possible els trasplantaments. Així mateix, recorden que "fer-se donant és tan senzill com decidir la teva voluntat de ser donant i compartir-la" i que "es pot deixar constància de la decisió a La Meva Salut o al document de voluntats anticipades".
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