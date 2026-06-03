Les begudes amb més cafeïna: algunes superen de llarg un cafè exprés
L'aparició de noves begudes i aliments amb cafeïna afegida augmenten encara més el seu consum, fins i tot l'involuntari
Clara Dalmau Merencio
Aixecar-se d'hora i prendre's una tassa de cafè abans d'estudiar o treballar és un hàbit que comparteixen molts espanyols. De fet, segons l'Informe del sector del cafè a Espanya de l'Associació Espanyola del Cafè (AECafé), entre 2023 i 2024 el consum del cafè va arribar a 67 milions de tasses al dia; 22,5 milions d'elles corresponen a establiments hostalers, mentre que 44,7 milions es consumeixen en les llars espanyoles.
D'aquesta manera, "el cafè continua sent una de les begudes amb més projecció a Espanya", conclou AECafé. Aquesta rutina matutina té un objectiu comú entre tots els espanyols: eliminar la somnolència i activar el cervell per a sentir-se productiu.
El compost que ajuda a tants espanyols és la cafeïna, que es troba de manera natural en les fulles, llavors i fruites de moltes plantes. Aquesta substància estimula el sistema nerviós central i, en dosis moderades, augmenta l'estat d'alerta i redueix la somnolència, explica l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les seves sigles en anglès).
Els riscos del consum de cafeïna
No obstant això, la citada associació també alerta dels riscos que comporta consumir aquesta substància en grans quantitats, ja que aquesta no sols es troba en una tassa de cafè. La cafeïna pot provocar problemes relacionats amb el sistema nerviós central, com el somni interromput, l'ansietat i canvis de comportament. A llarg termini, l'EFSA explica que el consum excessiu de cafeïna s'ha relacionat amb problemes cardiovasculars.
Al seu torn, els estats membres de la UE mostren una preocupació per la seguretat del consum de cafeïna en la població, ja que l'aparició de noves begudes i aliments amb cafeïna afegida augmenten encara més el seu consum, fins i tot involuntari.
Llista dels que tenen més cafeïna
És per això que l'EFSA va publicar un Dictamen científic sobre la seguretat de la cafeïna on inclou una llista amb les begudes –i també aliments– amb més alt contingut d'aquest compost. Aquest llistat es basa en la quantitat habitual del producte que es troba en el supermercat, per la qual cosa el contingut de cafeïna segueix la mateixa proporció.
Amb la condició de solucionar aquesta diferència quantitativa, el Consell Europeu d'Informació sobre l'Alimentació (Eufic, per les seves sigles en anglès) va elaborar la seva llista basant-se en les dades aportades per l'autoritat, però igualant tots els productes a una mateixa mostra de 100 grams o mil·lilitres. D'aquesta manera, així quedaria la llista de més a menys quantitat de cafeïna:
- Cafè exprés: Una tassa de 60 ml d'aquesta beguda conté al voltant de 80 mg de cafeïna, per la qual cosa 100 ml contenen 134 mg d'aquesta substància, col·locant-se com la beguda amb més nivell de cafeïna.
- Xocolata negra: La xocolata negra també conté cafeïna, ja que es compon de grans de cacau que contenen aquest compost de manera natural. En general, les persones obtenen menys cafeïna a través d'aquests productes que del cafè perquè la quantitat que s'ingereix sol ser menor. Amb tot, la xocolata negra conté uns 53 mg de cafeïna per cada 100 mg. Una tauleta de xocolata d'un supermercat sol ser de 50 mg, per la qual cosa conté uns 26,5 mg d'aquest compost.
- Cafè filtrat: A diferència de l'exprés, el cafè filtrat no utilitza l'alta pressió per a obtenir el líquid, sinó que es filtra lentament per a retenir els sediments. És per això que conté una quantitat menor de cafeïna, uns 45 mg per cada 100 ml. No obstant això, les tasses solen ser de 200 ml, per la qual cosa l'usuari estaria ingerint uns 90 mg d'aquesta substància.
- Begudes energètiques: Aquestes begudes carbonatades tenen cafeïna afegida i, sovint, un alt contingut de sucre. Per cada 100 ml, aquestes begudes contenen al voltant de 32 mg de cafeïna. No obstant això, els supermercats solen vendre llaunes de 250 ml, per la qual cosa s'ingereixen 80 mg d'aquest compost. A més, l'EFSA ha detectat més de 60 llaunes de diferents begudes energètiques de 500 ml amb un contingut superior als 150 mg de cafeïna, el límit diari recomanable.
- Té negre: El te està fet de les fulles de la planta 'Camelia sinesis' i el contingut de cafeïna en diversos tipus de te pot variar. Una tassa estàndard de 250 ml de te negre conté, generalment, uns 28 mg de cafeïna, la qual cosa es tradueix en 22 mg per cada 100 ml. El te verd conté una mica menys d'aquesta substància, uns 15 mg per cada 100 ml, és a dir, 38 mg en una tassa estàndard.
- Cola: Finalment, aquest refresc és una beguda carbonatada i ensucrada caracteritzada pel seu color fosc i el seu sabor dolç. Aquesta també té alts nivells de cafeïna, que varien segons la marca. Una porció estàndard de cua d'uns 355 ml conté al voltant de 37 mg de cafeïna. Per tant, per cada 100 ml, hi ha 11 mg de cafeïna. La marca més popular d'aquesta mena de refresc, la Coca-Cola, conté 34 mg d'aquest compost en les seves llaunes de 335 ml.
Més cafeïna, més begudes
Fora d'aquesta llista, també hi ha altres begudes amb una quantitat de cafeïna considerable. Segons Nescafé, una marca de cafè soluble pertanyent a Nestlé, 365 ml de cafè americà contenen 154 mg de cafeïna. En altres paraules, per cada 100 ml d'aquesta beguda que barreja aigua calenta amb un exprés hi ha 42 mg d'aquest compost.
D'altra banda, l'auge del consum del te matxa, un te verd en pols originària del Japó, també ha generat preocupació entre les principals institucions. La marca espanyola especialitzada en la comercialització d'aquesta mena de te informa que per cada dos grams de pols de matxa (la quantitat habitual per tassa) hi ha uns 70 mg de cafeïna.
Finalment, contràriament a la creença popular, el cafè descafeïnat encara pot retenir petites quantitats de cafeïna, aproximadament 4 mg per una tassa de 200 ml. Per tant, 100 ml de descafeïnat contindrien dos mg de cafeïna.
Per l'alta varietat d'aliments i begudes que contenen cafeïna, l'EFSA recomana en el seu Dictamen que la ingesta d'aquesta substància al dia i per persona no hauria de superar els 400 mg, encara que la quantitat recomanada baixa fins als 200 mg.
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