Com saber distingir entre els símptomes de l’envelliment cognitiu i els de l’Alzheimer
Els experts de la Fundació Pasqual Maragall ressalten les actituds o comportaments que poden ser un indicatiu d’alguna afecció cerebral
Regió7
És important saber distingir entre els canvis típics relacionats amb l’edat i els possibles senyals d’alerta de l’Alzheimer. Normalment, acostumen a ser els familiars els que detecten els primers indicis de la malaltia, ja que qui ho experimenta no sol ser conscient. La Fundació Pasqual Maragall contra l’Alzheimer detalla quines són les actituds o comportaments que són importants prestar atenció.
Primer de tot, els experts de la fundació comuniquen que cal tenir en compte que els símptomes de manera aïllada no volen dir res greu. Quan hem de començar a estar alerta és quan es donen diversos alhora i no semblen estar justificats per cap situació rellevant i la seva freqüència.
Diferències entre canvis relacionats amb l’edat i l’Alzheimer
Sovint, les diferències entre l’envelliment cognitiu propi de l’edat i les de la malaltia d’Alzheimer no queden clares. Tanmateix, tal com aconsellen a Pasqual Maragall, algunes característiques de les dificultats que poden aparèixer poden orientar sobre el grau d’importància que té fer una consulta mèdica.
Les següents diferències en les capacitats cognitives com la memòria, el llenguatge, el raonament i l’atenció són orientatives i en cap cas substitueixen el consell mèdic.
La memòria en l’envelliment cognitiu és habitual que falli. Però, si es recupera la informació amb pistes, no s’ha de patir. En canvi, quan s’ha de començar a estar alerta és quan hi ha una dificultat progressiva per retenir informació nova.
Pel que fa al llenguatge, amb l’edat és normal tenir paraules «a la punta de la llengua», però si amb ajuda la persona acaba trobant el terme correcte, no hi ha d’haver preocupació. Si les ajudes són menys eficaces o si és freqüent començar a emprar paraules genèriques («això», «allò», etc.) empobrint el llenguatge, aleshores sí que fa falta prestar-li més atenció.
Respecte al raonament, no ha de ser preocupant trigar més a processar informació. Tanmateix, si és evident la dificultat per aplicar la lògica, aleshores s’ha de tenir en compte.
Per acabar, és freqüent que hi hagi una disminució en l’atenció quan s’ha d’estar molta estona pendent d’una tasca. Tot i això, cal vigilar quan l’atenció disminueix de forma evident o augmenten les distraccions davant qualsevol estímul.
Cal tenir present que els primers símptomes de l’Alzheimer, o de qualsevol altra afecció que pugui produir deteriorament cognitiu lleu o demència, també poden ser de tipus conductual o relacionats amb l’estat d’ànim.
Com actuar
Els experts de la fundació aconsellen que “si hi ha senyals d’alerta d’Alzheimer, o de cap altre tipus de deteriorament cognitiu o demència, cal anar al centre mèdic de referència per poder valorar i decidir si és necessari o no derivar la persona a un equip especialista”.
Per a saber més sobre la malaltia d'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall ens ofereix aquesta guia per conèixer els aspectes més rellevants sobre la malaltia.
Informació extreta del blog de Pasqual Maragall.
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